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國門明解封！「超實用0+7檢疫資訊網」上線了　QA秒懂入境流程

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲實施0+7規範後，入境發放4劑快篩、無症狀旅客可自由搭乘大眾運輸工具。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者張乃文／整理報導

衛福部正式宣布，明起（10／13）起實施入境「0+7」政策，將恢復恢復機場常態入境通關，放寬入境人員採7天自主防疫。相關規範除了在疾管署網站「入境檢疫及醫療資訊網」可看到，《ETtoday新聞雲》也整理一系列QA提供讀者參考。

疾管署在國境解封前夕，已在官網建置入境檢疫及醫療資訊網，點入網站可一頁掌握「入境前準備作業、入境通關流程、自主防疫規範及快篩陽性怎麼辦」等相關規範，了解國內最新防疫規定。以下則為詳細QA，供民眾詳閱：

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【0+7入境流程】

針對10月13日起，採取0+7入境檢疫的流程，指揮中心以「桃園機場第二航廈」為例說明。入境台灣者下機後，第一關會經過防檢局查驗，「審單區」將撤除；第二關進入疾管署的「發燒篩檢站」，此處將會協處健康異常旅客；接著到達行李提取大廳時，將會於此發放4劑快篩。

成功入境後，無症狀者可直接搭乘大眾交通運輸工具，或是搭乘防疫車輛、自駕、機關團體或親友接送至自主防疫處所。

▲▼0+7機場檢疫流程。（圖／指揮中心提供）

【0+7免隔離QA】

Q1：開放入境是否有人數上限？入境對象有限制？

A：上限以15萬人次／週。可入境對象（除先前已恢復互惠免簽國待遇），「非免簽國」也開放一般社會訪問及觀光，且取消限團令。若使用量不足，也會調整再放寬。

Q2：入境後可搭乘大眾運輸嗎？

A：無症狀者可直接搭乘大眾交通運輸工具，或是搭乘防疫車輛、自駕、機關團體或親友接送至自主防疫處所。而防疫車隊也會持續營運、優先載送有症狀入境旅客。

不過，防疫計程車隊將回歸機場計程車排班，兼具防疫任務。交通部長王國材表示，境旅客若選擇搭乘機場計程車，收費將回歸「以跳錶方式計費」，而現行機場防疫計程車司機補貼則維持至今年底。

Q3：0+7仍要住防疫旅館嗎？

A：入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等。不過，機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。

入境當天、自主防疫第一天，或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩。而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，同行同團則可採多人一室。旅館部分，防疫旅館全數回歸一般旅宿經營，因此自主防疫為一般旅館。

▲▼入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）

Q4：可自由外出嗎？何時需要使用快篩？

A：有需要皆可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩，也禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構。有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

指揮中心指揮官王必勝也說，入境的自主快篩不會再另行追蹤，以自主申報為原則。

Q5：若在自主防疫期間快篩陽性怎麼辦？

A：指揮中心指揮官王必勝說，入境後自主快篩不會再另行追蹤，以自主申報為原則。比照原先快篩陽性原則辦理。可透過遠距／視訊診療，委由親友或地方衛生局安排至診所等責任院所評估快篩陽性結果。另外，輕症個案可於防疫旅館或原先自主防疫地點（不含一般旅館）居家照護。

有就醫需求，可自行開車、騎車或步行，由親友全程戴口罩載送，或依地方衛生局安排就醫，禁止搭乘大眾運輸工具前往。

Q6：團客入境若快篩陽性，還可以繼續玩嗎？

A：第二階段開放國際團客入境，由旅行社安排遊覽車或專車接送，用餐時不與國人同桌共餐，交通部觀光局表示，若有成員快篩陽性，須遵照國人確診的檢疫機制，由業者協助通報，經醫師診斷列為通報確診個案，開始「7＋7」隔離。至於同團其他旅客，快篩陰性行程則不受影響。另外，國內口罩政策尚未解禁，提醒入境觀光旅客須按照國內現行規定戴口罩。

Q7：團客若陽性需「7+7」，隔離處所為何？要付錢嗎？

A：王必勝指出，團客確診同樣須隔離7天，將送往集中檢疫所或地方加強型防疫旅館，「不用付費。」

Q8：若有人沒依照規定戴口罩會開罰嗎？

A：王必勝說明，依照傳染病防治法，無論國人或外國人，遇到違規情形以規勸為主，若確定是惡意或重複的違反規定，不排除開罰。

▲▼0+7防疫車隊、旅宿與團體旅遊調整規畫。（圖／指揮中心提供）

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