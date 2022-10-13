逛好市多「撞車了」商品100%神複製　她驚：數量也一樣！萬人朝聖

▲隔壁推車內的商品跟她一模一樣。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）



記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）有許多物美價廉的商品，是不少人補貨日用品好地方，也有不少熱門商品是逛好市多必買的，一名網友表示，今早逛賣場時，看到很多人都拿餅乾纖三薯以及星巴克咖啡豆，於是也拿了幾包放進推車，怎料轉頭一看，隔壁推車內的商品竟跟她一樣，就連數量也都一模一樣，驚呼「撞車了！」

「我撞車了！緣分就是來得如此突然！」原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，早上到好市多逛街，看到很多人都拿著特價的纖三薯，以及星巴克咖啡豆，腦波弱得跟著拿了2包纖三薯以及1包咖啡豆。

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突然間，她赫然發現，隔壁有台推車買的商品跟她一模一樣，都僅有4樣商品，讓她大吃一驚，「連沒特價的薯格格和牛肉乾拌麵也一樣」，可惜推車的主人不在，「不然真想瞧瞧是誰跟我同樣這麼識貨，想和他握個手」，她還悄悄把推車推過去，與對方的推車合照。

貼文曝光，立刻引起萬名網友朝聖，「其實就是另一個時空的妳拿的」、「會不會這是剛剛妳自己拿的另一車妳忘了」、「其實是YouTuber正在跟拍前面那個買什麼，他也要必須著買的企劃」、「親愛的客戶你好，恭喜你們可以在結帳區，免費公證結婚」、「以賣場商品的種類數量和排列組合，這好像比中樂透頭獎還難，實在很難相信」。

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