有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠

▲看到「出清星星」別急著搶便宜，因為不一定是優惠價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多會不定期推出優惠，吸引許多會員挖寶，不過其實標價牌上就藏有玄機，像是如果看到「*」，代表這項商品可能不再進貨；「+」則代表賣得好、會持續追加。就有會員分享自己的觀察，包括有「*」不代表會減價，還有末尾數字是「7」或「0」可以多看一下，因為有可能是出清或正在優惠中。

據悉，金融網站《ToughNickel》曾揭露，如果會員想要撿便宜，可以多留意好市多商品的價錢尾數，若為「7」就很有可能是出清價；另外，標牌價格的右上角如果有「*」符號，表示該樣商品很可能不再進貨、正在出清；「+」則代表那項商品賣得好、還會持續追加；至於「#」、「^」則是買氣還需觀察。

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▲據原PO觀察，不少價格尾數為7的商品確實是出清優惠價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

就有男網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，「上次看到有人敲碗，想了解標價卡的記號秘密」，一開始就提到很多人會關注的「*」符號，「很多人會說，看到『*』代表是出清，出清一般人會聯想優惠，但小心賣得好的商品，出清不一定會減價（降價）」，接著分享自己實際觀察，「『*』其實比較傾向於存貨不多（貨底）。」

不過，原PO相當認同「看到『（尾數）7』代表出清優惠」，並分享他的另一個觀察，「除了『7』之外，『0』也可能是優惠價」。因為他看過一樣原價399的冷凍食品，曾出現287、280、247、200和197等優惠價，便猜測「大概就是依效期給予優惠。」

▲尾數為0、又比平常便宜的商品，則可能是依效期給優惠。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

男網友也在文中提醒其他人，「有些人可能看到便宜就買，結果發現是即期，容易造成購物的不悅，還是建議大家購買前留意（有效）期限。」並在留言處貼出照片，證明他看到兩樣有效期限剩2-3天的商品尾數皆為0。貼文一出，有會員就留言，「買這類商品很辛苦，因為要經常去賣場逛。曾經晚上去買，看到牌子特價，商品已經完售，所以直接放棄。」原PO則笑呼，「我當尋寶的樂趣，設專區就不好玩了！」