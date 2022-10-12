好市多骨灰罈紅茶「每罐慘撞凹」災情扯炸！網傻：居然原價繼續賣

▲鐵罐外觀幾乎都「傷痕累累」！ （圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「New English骨灰罈紅茶」自上架以來，各種包裝話題不斷，最近一名女網友則驚呼，替家人買彼得兔聯名款早餐茶，結果現場一看鐵罐外觀都「傷痕累累」，她挑了老半天，才終於找到一罐微凹的。文章引發討論，網友則驚呼「凹成這樣已經是福利品等級了吧」、「這還敢大剌剌拿出來賣？」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，受家人之託，她去逛好市多賣場時，特地去找一款英國早餐茶，怎料映入眼簾的畫面讓原PO傻眼了，「在嘉義店第一次近距離看這個產品，驚呆了...找好久，才找到微微微凹的一罐！」

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▲架上茶罐幾乎都被撞凹了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



照片可見，該彼得兔早餐茶聯名款整齊擺放在架上，但幾乎每罐外觀都被撞凹了，猶如瑕疵品，而售價為599元，原PO則直言「我是覺得價格不便宜啦。」

文章曝光後，網友難以置信回應，「凹罐比例高到我以為有專人在旁邊敲」、「這是送來的路上有發生事故嗎」、「沒有福利價格嗎」、「凹成這樣已經是福利品等級了吧」、「我上次買時也挑好久，希望可以找到不凹的」、「運送途中遇到地震？」「這…凹的也太誇張，算瑕疵了吧，還用原價賣有點扯」、「這還敢大剌剌拿出來賣」。

有網友也曝各分店災情，「我在南屯好市多看了一圈都是凹罐，可能是出清吧？但沒看到優惠價」、「我上個月在汐止好市多也是這樣，萬中選一，要近看還是有微凹，要不是我是兔子控，應該就放棄購買了」、「台中也是一樣凹」、「昨天去內湖店，也都是凹的」、「高雄中華店也是相同情況，幾乎每罐都凹的」。

▼其他賣場擺放的該款茶罐，居然也是凹的。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

