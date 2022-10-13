點18吋夏威夷！好市多「客製不加火腿」餡料超狂　網驚：害慘店員

▲18吋Pizza，上頭滿滿鳳梨與起司，特製版本超狂！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

Pizza限定隱藏版！一名女網友驚呼，去好市多點了一份18吋夏威夷Pizza，但她許願別放火腿，結果店員貼心幫忙特製，等了10分鐘後，「超狂鳳梨Pizza」出爐了，引來近9千名網友驚呆回應「原來可以特製」、「找到同好了...我也是只要鳳梨的」；不過也有網友認為，「覺得這個服務員可能會被公司罵！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去好市多內湖店買18吋夏威夷口味的Pizza，而輪到原PO點餐時，她向店員詢問「可以不加火腿只要鳳梨嗎？」結果店員回應可以特製，「可以呀！一個不加火腿的夏威夷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下原PO一臉欣喜歡呼，「真是佛心！」等一會兒後，原PO的客製夏威夷Pizza終於出爐了，照片可見，上頭撒滿銷魂鳳梨餡料與起司，讓人看了口水直流，「輪到我要拿Pizza時，收銀員還特地過來跟做Pizza的店員確認那是我的！」

文章曝光後，引發近9千名網友讚爆，「可以只要火腿不要鳳梨嗎」、「不知道能不能要一個沒三色豆的海鮮披薩」、「我上次問起司Pizza不加番茄醬被拒絕了」、「可以不要火腿跟鳳梨嗎？我只想吃起司跟餅皮」、「原來可以這樣」、「我也想要只有鳳梨的披薩」、「感覺義大利人會衝來要求決鬥了」。

不過也有網友皺眉回應，「我覺得這個服務員可能會被公司罵，或者是被同事罵，希望不要好心變壞事」、「會不會PO完之後，就不能特製了」、「有密集恐懼症」、「這樣PO完，保證變不能客製，害死當時幫您客製的店員」。

對此，原PO在留言串回應，「我覺得超美味的，鳳梨多到一直掉下來」，而這份特製鳳梨Pizza價格為300元，在現場等了10分鐘就出爐了。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

