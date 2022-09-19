資安拉警報！　蘋果iOS 16手機暗藏「微封城」

▲蘋果iOS 16作業系統出現神祕「Lockdown Mode」功能。（圖／路透）



記者吳珍儀／台北報導

近日在iphone新手機及全新iOS16作業系統中，出現了一個神祕的「Lockdown Mode」功能。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤解釋，這個被蘋果官方稱為是「封閉模式」的設定，是蘋果為了提升手機資安的進階招式。

一旦使用者從 「設定」 >「隱私權與安全性」>「封閉模式」進行啟動後，iPhone將從強大功能的智慧手機，秒變回僅具備基礎通訊與拍照功能的「類老人機」，簡訊中的超連結與附件將不能開啟、多數的多媒體網頁將不能瀏覽、甚至無事先取得同意的Face Time視訊通話來電也會被阻擋。

謝昀澤形容，Lockdown不是完全將手機停用的 「強力封城」政策，而是讓手機在維持基礎通訊與低度應用活動下，進行「分區靜態管理」的方法。

KPMG資安實驗室副總經理林大馗表示，在其開箱檢測過上百支APP的手機資安實務經驗中，iPhone手機因為作業系統的封閉性，iOS與平台上運行的APP，相對於其他開放系統更安全。但隨著近期國際級網軍組織所研發的手機間碟軟體滲透技術大躍進，讓蘋果手機也不得不將手機防禦能力升級。

林大馗舉例，今年被發現用來監控國家政要、國際記者、跨國企業高管、王室成員等敏感人士的飛馬軟體（Pegasus），就號稱是有史以來最強大、只要知道手機號碼就能攻擊的手機剋星。藉著APP、作業系統漏洞，或透過簡訊、社群工具等管道散布連結並吸使用者點擊，飛馬軟體可趁機植入手機並進行24小時監控，不但窺探基本個資、照片與通聯內容，甚至還可以遠端啟動手機麥克風和相機，讓被監控者生活隱私完全無所遁形。

謝昀澤提醒iPhone的使用者，養成不亂點手機郵件或簡訊中的超連結，及不破解手機（JB，俗稱越獄）等良好資安習慣，才是避免手機被植入惡意程式的首要自保之道。飛馬軟體等高規格攻擊程式，目前僅被用來對付特殊人士；一般人除非在遇到具備頂級駭客能力的恐怖情人、瘋狂粉絲騷擾追蹤等極端情況下，才需要考慮開啟「封閉模式」。