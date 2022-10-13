再嗆陳時中護航高端　柯文哲批民進黨「三分防疫、七分政治」

▲台北市長柯文哲、新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷13日舉辦新書《以疫牟利》發表會，邀請台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安同台。柯文哲致詞時再度批評時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中，並指控民進黨是「三分防疫、七分政治」。

柯文哲13日上午出席侯漢廷新書《以疫牟利》發表會，會前被媒體詢問，與蔣萬安同框會不會尷尬？柯文哲皆未正面回應，快步走入活動會場。隨後按照主辦方要求，與侯漢廷坐在隔壁，侯漢廷另一側則是蔣萬安；媒體追問先前為什麼要批評蔣萬安的爸爸蔣孝嚴？柯文哲仍未正面回應，僅說統一下午受訪時回答。

柯文哲致詞時表示，侯漢廷在他印象中，是個理性務實科學的議員，且站在質詢台上時，可看見哪些議員有準備，像是侯漢廷就不會拿意識型態做騷擾，內容搜集相當完整，絕對是一個優秀認真的議員；自己在總質詢時受邀參加新書發表會，而自己當然回答「可以」，「現場雖然看起來媒體比較多，但我還是很勇敢的來了。」

柯文哲提及，自己為了參加此場活動，已經將書中內容讀了超過一半，以公共衛生的角度來看，此書值得收藏；而柯文哲也質疑，過去在防疫期間，自己講完一個政策後就會被K一頓，但隨後又被拿去抄，包括防疫旅館策略、疫情爆發後不公布足跡等。

柯文哲指出，自己之所以反對民進黨台北市長參選人陳時中，不買疫苗就算了，畢竟當時疫情還沒有這麼緊張，所以去看政府採購疫苗時間表就知道太慢了；中央編列防疫預算8400億，跟日本、美國比較確實困難，但卻連立陶宛、斯洛伐克都可以買到，剩下的還能送到台灣，「我就覺得這太扯了吧！」之後還護航高端，使他怎麼看都覺得不符合醫學常規。

柯文哲強調，台灣在2003年SARS時受傷，日本、南韓比較少，但也因此讓公衛體系變得完整，自己從來不會覺得這是誰的功勞，台灣醫療體系相當完整，若將疫情拿到全世界來看，總結果並不是很差，「但我還是要指控民進黨，這場疫情的評語是三分防疫、七分政治，對我來講都是點滴在心頭。」