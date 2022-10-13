　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再嗆陳時中護航高端　柯文哲批民進黨「三分防疫、七分政治」

▲▼台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷13日舉辦新書《以疫牟利》發表會，邀請台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安同台。柯文哲致詞時再度批評時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中，並指控民進黨是「三分防疫、七分政治」。

柯文哲13日上午出席侯漢廷新書《以疫牟利》發表會，會前被媒體詢問，與蔣萬安同框會不會尷尬？柯文哲皆未正面回應，快步走入活動會場。隨後按照主辦方要求，與侯漢廷坐在隔壁，侯漢廷另一側則是蔣萬安；媒體追問先前為什麼要批評蔣萬安的爸爸蔣孝嚴？柯文哲仍未正面回應，僅說統一下午受訪時回答。

▲▼台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時表示，侯漢廷在他印象中，是個理性務實科學的議員，且站在質詢台上時，可看見哪些議員有準備，像是侯漢廷就不會拿意識型態做騷擾，內容搜集相當完整，絕對是一個優秀認真的議員；自己在總質詢時受邀參加新書發表會，而自己當然回答「可以」，「現場雖然看起來媒體比較多，但我還是很勇敢的來了。」

柯文哲提及，自己為了參加此場活動，已經將書中內容讀了超過一半，以公共衛生的角度來看，此書值得收藏；而柯文哲也質疑，過去在防疫期間，自己講完一個政策後就會被K一頓，但隨後又被拿去抄，包括防疫旅館策略、疫情爆發後不公布足跡等。

柯文哲指出，自己之所以反對民進黨台北市長參選人陳時中，不買疫苗就算了，畢竟當時疫情還沒有這麼緊張，所以去看政府採購疫苗時間表就知道太慢了；中央編列防疫預算8400億，跟日本、美國比較確實困難，但卻連立陶宛、斯洛伐克都可以買到，剩下的還能送到台灣，「我就覺得這太扯了吧！」之後還護航高端，使他怎麼看都覺得不符合醫學常規。

柯文哲強調，台灣在2003年SARS時受傷，日本、南韓比較少，但也因此讓公衛體系變得完整，自己從來不會覺得這是誰的功勞，台灣醫療體系相當完整，若將疫情拿到全世界來看，總結果並不是很差，「但我還是要指控民進黨，這場疫情的評語是三分防疫、七分政治，對我來講都是點滴在心頭。」

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
恩仇錄一次看！　李遠哲曾逼宮蔡英文讓位賴清德
民國83～94年出生「是天選之人？」　學長全怒了
獨／心碎畫面！　被撞準新娘因這事「第一次暴哭」
2歲弟驚見「同時染3種病毒」　醫嘆：疫情下抵抗力＝白紙
桃園「3名小隻馬」搶劫計程車！　搞整天1毛錢都沒
鄭家純送福利「極品蜜桃臀」　火辣跪床：我好像一隻馬
LIVE／李遠哲「無法跟蔡英文溝通」　中11刀非他殺？高大成
快訊／高鐵道岔異常　南港到左營列車延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

兩岸是「兩區」還「兩國」？陸委會：ROC與PRC互不隸屬

國境開了！蘇貞昌預估月底230團來台　交通部拚旅客達70萬人次

社宅8年20萬戶能達標？　徐國勇有信心：就像準備聯考

遭賴清德批「不周全」　盧秀燕妙回「到台中消費記得登錄發票」

邊境解封正式實施　陸委會：開放陸客來台非優先項目

柯蔣同台較勁！柯文哲喊「黃珊珊有做事」快閃　蔣萬安獲新黨議員相挺

國境開放！「盼機場恢復疫前防疫」　王必勝：入境人數多、流程通暢

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

兩岸是「兩區」還「兩國」？陸委會：ROC與PRC互不隸屬

國境開了！蘇貞昌預估月底230團來台　交通部拚旅客達70萬人次

社宅8年20萬戶能達標？　徐國勇有信心：就像準備聯考

遭賴清德批「不周全」　盧秀燕妙回「到台中消費記得登錄發票」

邊境解封正式實施　陸委會：開放陸客來台非優先項目

柯蔣同台較勁！柯文哲喊「黃珊珊有做事」快閃　蔣萬安獲新黨議員相挺

國境開放！「盼機場恢復疫前防疫」　王必勝：入境人數多、流程通暢

瞭解木雕作品價值+保存　屏東執行分署向傳統木雕大師蔡明海請益

演藝圈「太多人都太假了」！　曹西平痛揭黑幕：壞心眼的一看就知

獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

不畏普丁威脅！北約「核演習」將如期舉行　避免發出錯誤訊號

青青被壓垮消失半年「封奶了」原因羞爆！現職曝光：跟過往很不一樣

TES首輪苦吞二連敗　JackeyLove：隊伍需改進很多...我們要減少送頭

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

兒子劈腿悔婚「喜帖都發了」　方馨氣瘋怒賞巴掌教訓

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

快訊／4個月役男「不必補役期」　國防部：按年次來區分

陳時中沒救了？　前綠委曝兩大關鍵：選舉已成「垃圾時間」

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁斥

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

更多熱門

相關新聞

審計部抓衛福部護航高端疫苗　蔣萬安轟：陳時中還有臉說公開透明？

審計部抓衛福部護航高端疫苗　蔣萬安轟：陳時中還有臉說公開透明？

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」曝光，針對衛福部過去的多項防疫作為進行檢討。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨台北市長參選人陳時中現在還有臉說公開透明四個字嗎？審計部報告根本證實陳時中謊話連篇，更痛批，「人民疫情最嚴重時，政府給予衛福部最大的授權 ，不是讓你去胡作非為」。

陳其邁要衝全台最高票當選　柯志恩質疑

陳其邁要衝全台最高票當選　柯志恩質疑

大巨蛋市府包庇？黃珊珊嗆花敬群：別當競選總幹事

大巨蛋市府包庇？黃珊珊嗆花敬群：別當競選總幹事

蔣萬安諷「西瓜」　黃珊珊：任何形容詞評價候選人都不恰當

蔣萬安諷「西瓜」　黃珊珊：任何形容詞評價候選人都不恰當

陳時中稱碰到抉擇更多　黃珊珊：他的抉擇都沒把人民放在心裡

陳時中稱碰到抉擇更多　黃珊珊：他的抉擇都沒把人民放在心裡

關鍵字：

北市台北市柯文哲蔣萬安侯漢廷2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面