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賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

▲▼柯志恩13日競選行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩13日競選行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁12日出席「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」成立大會，現場超過2千人出席相挺擠爆現場，後援會規模與人數都是高雄市長選舉史上最大，副總統賴清德現場喊出，一定要讓陳其邁以全台灣最高票當選。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩質疑，一方面要把選情打得很冷，另一方面又講出要衝出百萬票，你不覺得這很奇怪嗎？

陳其邁昨晚的造勢大會，眾多大高雄商圈理事長都來力挺，賴清德更喊出要衝百萬票。柯志恩今被問及此事質疑，「現在我們的陳市長一方面把選情打得很冷，另一方面又講出要衝出百萬票，你不覺得這很奇怪嗎？」她強調，不管民調怎麼做，不管票數有多少，柯志恩一步一腳印，還是會照著自己的節奏往前走。

▲▼柯志恩13日競選行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩13日競選行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩13日競選行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於昨天在廟口開講活動提到，南高雄需要有一個高鐵站。柯志恩重申，中央真的是欠南高雄一個高鐵站，像台北就有台北車站跟南港，甚至在很近的板橋又有一個板橋高鐵站，帶動整個商圈的繁榮。

柯志恩說，過去在高鐵延伸屏東4個路線選項當中，就有兩個是通過南高雄，那為什麼不聽聽南高雄的一個聲音？所有的專家學者都認為小港潮州這一條線對於帶動南高雄最具有前瞻性，而且對未來10年、20年經濟的發展是最具有潛力的，所以要懇請中央再一次思考，南高雄要振興真的需要一個高鐵站。

另外，藍營十女將明天要在台中辦首場造勢，柯志恩說，十全十美是由盧秀燕市長來領軍，未來侯友宜市長也會有一個六都的造勢，高雄的話，也會跟著地方議員的步伐一起前進。

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