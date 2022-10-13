桃園警照顧病母「每天回家加班2hrs」遭檢舉送辦！　檢察官還清白

▲桃園市八德警分局陳姓、吳姓2名員警將業務工作帶回家處理，事後申請超勤津貼卻遭檢舉浮報加班費被送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局陳姓、吳姓2名警員，因工作量繁多將部份業務帶回家處理，事後申請超勤津貼卻遭檢舉浮報加班費被移送法辦，2人到案後喊冤否認有浮報之事實。桃園地檢署檢察官調查發現，2員警分別因工作性質與家庭因素無法在辦公室內完成，實際加班時數更超過每月報請上限，其中吳姓員警還因照顧病母才將部分業務帶回家處理，檢方認為2員警非不勞而獲，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，在八德警分局任職的陳姓與吳姓2警均屬內勤職務，負責收文與後勤等業務，2人遭檢舉於2020年5月至10月間涉嫌浮報超勤津貼費，詐領2.1萬元與1萬餘元，檢方指揮調查人員約談，但2人矢口否認犯行，辯稱絕無犯法。

陳員聲稱，他主要業務是公文收發、文稿校對與監印，每天有大批公文與信件需處理，每週至少有數百封信必須寄出，常常需利用下班時間前往郵局處理，每次還需耗時約1至1.5小時，常常必須晚間回辦公室校稿，加班幾乎都超過每月申報20小時上限；吳員也指稱，他負責警用裝備保養、送修與油料單據等單據審核，2020年5至7月間因媽媽車禍受傷需人照顧，因此才將業務公作帶回家處理，實際每天加班約1至2小時，並無浮報超勤津貼之事實。

桃檢調查，陳員常單日處理逾70份封信件，該科室僅他負責收發文，上班時間無法離開崗位，檢方認為其必須利用下班時間到郵局處理事務說法可信；吳員的母親則作證，吳是獨子，因她車禍生病導致行動不便，兒子需回家煮晚餐，認為兒子因自己車禍受傷造成兒子被檢舉調查，內心感到難過。

檢方調查後確認陳、吳2員警有加班事實且超過請領超勤接貼時數，偵結予以2人以不起訴處分。

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