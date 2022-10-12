停車格放手機偷拍妙齡女裙底　色男當場被抓包！免囚代價曝

▲桃園市鄭姓男子今年4月間在桃園區某停車場見妙齡女子穿著短裙，將手機以襪子包覆後放在停車格欲偷拍，當場被女子識破報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子今年4月間見素不相識的妙齡女子穿著性感，竟將自己手機以襪子包覆後放在機車停車格地上偷拍女子裙底，女子騎車時發現地上有手機，鏡頭正對著她當場被嚇傻，立即打電話報警提告；桃園地院法官審理時，鄭男坦承犯行，法官審結依無故竊錄他人身體隱私部位罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，鄭姓男子今年4月21日晚間6時許在桃園區某路段，見未曾謀面的女子穿著短裙非常性感，見女子徒步要去騎車，趁機將手機以襪子包裹後鏡頭朝上放在機車停車格地上，欲偷拍女子裙底風光。女子後來察覺地上有手機且鏡頭朝著她，發現鄭男就在旁邊，懷疑鄭男偷拍，氣得打電話向桃園警分局報案。

桃園警分局員警到場後，當場在手機裡查閱手機內拍攝影片，並調閱附近監視畫面，確認鄭男有偷拍事實，警方當場查扣手機與2張記憶卡，將鄭男依妨害秘密罪嫌移送檢方偵辦；桃檢檢察官複訊後，依照妨害秘密罪嫌將鄭男聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審訊時，鄭男坦承犯行，也願意與女子和解；法官審酌鄭男為逞一己私慾，無故以錄影方式竊錄女子裙下身體隱私部位，嚴重侵害其隱私，對女子心理造成傷害。惟念鄭男犯後坦認犯行，態度尚可，法官審結依無故竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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