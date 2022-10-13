越籍非法移工抽水煙露餡　被逮求「再讓我吸一口」

▲台中專勤隊逮捕36名非法移工，其中越南籍被逮時還哀求「再讓我吸一口水煙」。（圖／台中專勤隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

移民署中區事務大隊台中市專勤隊獲報多處民宅有不少移工進出、住宿，經多日跟蒐，會同海巡署第三海巡隊陸續在大雅、大里等7處，逮捕印尼、越南、泰國36名非法移工，以及4名非法雇主，其中在大雅民宅外面發現有全套水煙吸食工具，移工抱怨說，只在越南才抽得到水煙，台灣根本買不到，移工們被帶走前，還哀求說「再讓我吸一口」。

專勤隊獲報大里區某棟透天厝經常有外籍移工進出，早出晚歸，經埋伏勘查，透天厝內隔成多間套房出租給非法移工居住，11日一大早，趁著移工陸續出門準備上車前，一一攔下，因為專勤隊員出手快，走在前方的移工一經確認身分，便被快速送上車，根本來不及回頭向同夥示警，後面出門的人也被以相同方式送上車，該棟透天厝逮捕4人。

專勤隊後續又在大雅、太平、東區、梧棲、南屯及豐原等地區查獲非法外籍移工，共計36人，印尼4人、泰國1人、越南31人，以及4名非法雇主。

其中一組查緝人員在大雅區民宅外，眼尖的瞄到門口一個工地用的水桶裡，擺放了一組自製的水煙用具，水煙在越南很常見，在台灣卻很少，研判這裡也有移工出沒，果然在屋內查獲3人。

從越南來台多年的小李被查獲後，還現場表演抽水煙，行雲流水的動作再搭配上老人茶，宛如置身越南街頭，小李說，越南很多人抽水煙，但在台灣很難買到，這都是在越南店買的，抽一口為的是解鄉愁。

旁邊一同被抓的小宇還跟專勤隊員哀求，「能不能讓他也抽最後一口」，讓現場隊員都傻眼了。

移民署提醒，水煙在台灣為菸草產品，屬於菸害防制法規範範圍，未滿18歲之青少年不能吸食與購買。

台中市專勤隊隊長林俊清表示，疫情期間，移民署仍然持續強力查處非法移工，並且提醒雇主不要因小失大，因為依就業服務法第57條第1項規定，聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法第63條，處以15萬元以上、75萬元以下之罰鍰。