脫鞋跑沒比較快！毒品通緝犯違規穿越馬路遭攔查　栽在2女警手上

記者張君豪／台北報導

10月5日傍晚18時，北市文山區木新路二段一男子違規闖紅燈遭轄區文山一分局木新所女警方攔查，結果違規的沈男（41歲）居然是毒品通緝犯，他心虛拔腿就跑，女警李婕如、實習生林庭鈺見狀立刻上前追捕，路旁熱心民眾見狀也上前幫忙攔人，順利逮捕沈男。

▲新派出所警員李婕如、實習生林庭鈺認真執勤逮捕毒品通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：木新派出所警員李婕如、實習生林庭鈺日前擔服家戶訪查勤務，見一男子違規穿越馬路神色慌張，兩警上前攔查，該男假意配合隨即逃逸，李員2人立即追逐並將其壓制逮捕，所幸路旁有2名熱心男子幫忙阻止通緝犯沈男逃跑，經查沈男為高雄地院毒品通緝犯。

▲新派出所警員李婕如、實習生林庭鈺認真執勤逮捕毒品通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，女警查驗沈男身分時，他言語吞吐，還不斷提供錯誤身分資料使警方察覺有異，李員2人要求帶沈男返所查明身分，沈男假意配合，趁機脫鞋拔腿狂奔。

兩名女警尾隨追趕，過程中並有2名熱心民眾協助攔阻，李員等人在熱心民眾與警網支援下，順利逮捕沈男。據查沈男從2019年因涉毒品案遭高雄地院通緝後，四處流浪為家居無定所，他表示因不想入獄被關，才想逃逸，訊後遭警方押解赴高雄地院歸案。

木新所的實習女警林庭鈺出身警察世家、父親在警界服務，她自小耳濡目染希望追隨父親腳步，大學畢業後短暫在運動中心工作，後來考上110年警察特考，如今分發時習就抓到逃犯，讓她激動雀躍不已。

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