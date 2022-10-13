陳吉仲駁抄襲　與張善政超過5篇45%高度重複不同

記者楊惠琪／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政昨（12日）指出，農委會主委陳吉仲的研究計畫也涉嫌抄襲，但卻以商業機密為由，不願對外說清楚。陳吉仲今（13日）回應，從來沒有用商業機密檢視所有學術論文、國內外期刊或政府報告，歡迎外界用最嚴格的標準來檢驗他的研究，但也要用一致標準檢驗目前台面上所有爭議的研究報告或論文。

▲農委會主委陳吉仲今到立法院經濟委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳吉仲今（13日）上午出席立法院經濟委員進行業務報告，會前媒體詢問，張善政反控他，曾說研究計畫涉及營業機密，根本檢驗標準不一。陳吉仲回應，他個人的研究計畫沒有所謂的機密，歡迎各界用最嚴格的標準檢驗他，同時也要以此標準，檢驗目前台面上所有有爭議的研究報告或論文。

陳吉仲說，日前國民黨指控他的研究計畫重複比例有3%，涉及抄襲，但扣掉內文有引用的部分，重複比例之低，而且也都有相關的引用。陳吉仲還意有所指的說，完全沒有5篇以上、高達45%的比例，大家可以公開檢視。

張善政過去任職宏碁副總期間，擔任農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，3年計畫共完成21篇研究報告，總經費5736萬。今年8月底遭踢爆，報告內容有多處抄襲媒體報導、國內外網站內容、農委會等資料，農委會比對調查，發現有6篇有高度重複性，且未引述來源、未列參考文獻，農委會原希望宏碁在9月底說明，但考量當初參與該研究計畫之人員異動與離職，農委會同意說明延期至10月20日。