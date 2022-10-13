永康警環警監聯合稽查　打擊高噪音車輛還靜於民

▲台南市警永康分局12日晚上6-10時結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永康拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局12日晚上6-10時結合監理站、環保局及交通警察大隊，在永康區永大路永康拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。

警方說，車輛改裝排氣管於道路呼嘯而過，產生噪音影響生活安寧及睡眠品質，永康分局為遏止「改管」歪風，除每日深夜10時至隔日清晨6時，規劃取締改裝車勤務外，更是在國慶連假結束後，即結合「環、警、監」擴大實施聯合稽查，打擊高噪音車輛還靜於民。

永康分局交通組組長葉敏旭說，本次聯合稽查專案攔查68部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈23件，車輛違規改裝燈色6件，拼裝微型電動二輪車6件、無照駕駛2件、註銷號牌1件，小計違規改裝車輛38件，另車輛改（換）裝排氣管產生噪音1件超過標準，環保局當場依噪音管制法舉發（罰鍰1800-3600元，並限期改善），另5輛機車召回檢驗，總計44件。

本次聯合稽查有很多駕駛，都不知自己所騎乘的車輛，改裝LED強光燈是違反規定的，所以車燈損壞更換時，一定要多加詢問是否合格車燈，另還有一名外送員，直喊「今天的收入都沒有了」，但是經過警方細心提醒何處違規後，表示會立即去更換合格車燈接受監理站驗車重新上路跑外送。

永康分局指出，透過警察機關於路邊或以大範圍巡邏進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以儀器進行原地車輛噪音檢測後，針對超標車輛依噪音管制法處分，具有「馬上測、馬上罰」執法成效，使擾寧車輛無所遁形。

永康分局分局長甘炎民表示，為維護台南市居家安寧，建構宜居城市願景，市府除持續受理民眾檢舉噪音車輛外，永康分局會針對重點區域，持續鎖定特定高噪音車輛路段，執行「環、警、監」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。