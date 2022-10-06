汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

▲潮州警方聯合監理站、環保局強化稽查改裝、噪音車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局連續於10月3、4日會同監理站、環保局於轄區易肇事路段進行聯合交通稽查，針對未經審驗合格之改裝車輛、變更原廠設備、無照駕駛、酒後駕車等違規行為進行告發取締，共攔查38輛，舉發3件變更原有設備及2件無照駕駛，警方將持續聯合相關單位加強取締，讓民眾享有寧靜的夜晚。

汽、機車疑似改裝後所產生噪音影響民眾生活；潮州警分局表示，改裝車輛須符合現行法規並經權責機關審驗合格，否則即屬違規改裝車輛，警方為遏止違規改裝車輛，將不定期與監理站、環保局聯手出擊，執行「防制危險駕車聯合稽查」勤務，於轄區部分路段進行攔查取締，取締項目包含改裝大燈、排氣管、無照駕駛及酒後駕車等。

依「道路交通管理處罰條例」第18條，不當改裝車身、引擎及電系設備等重要設備，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗，一年內再次違規者更會被吊扣牌照。另改裝排氣管製造噪音，除受到周遭民眾反彈外，更會令自己的荷包大失血，依現行法規規定，違反「噪音管制法」最高處3600元罰鍰，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。

潮州警分局長簡彥匡呼籲民眾切勿為吸引其他用路人注意，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保車輛符合安全規範外，可避免製造噪音而影響他人生活品質。