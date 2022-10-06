　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

▲潮州警方聯合監理站、環保局強化稽查改裝、噪音車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方聯合監理站、環保局強化稽查改裝、噪音車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局連續於10月3、4日會同監理站、環保局於轄區易肇事路段進行聯合交通稽查，針對未經審驗合格之改裝車輛、變更原廠設備、無照駕駛、酒後駕車等違規行為進行告發取締，共攔查38輛，舉發3件變更原有設備及2件無照駕駛，警方將持續聯合相關單位加強取締，讓民眾享有寧靜的夜晚。

▲潮州警方聯合監理站、環保局強化稽查改裝、噪音車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方聯合監理站、環保局強化稽查改裝、噪音車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

汽、機車疑似改裝後所產生噪音影響民眾生活；潮州警分局表示，改裝車輛須符合現行法規並經權責機關審驗合格，否則即屬違規改裝車輛，警方為遏止違規改裝車輛，將不定期與監理站、環保局聯手出擊，執行「防制危險駕車聯合稽查」勤務，於轄區部分路段進行攔查取締，取締項目包含改裝大燈、排氣管、無照駕駛及酒後駕車等。

依「道路交通管理處罰條例」第18條，不當改裝車身、引擎及電系設備等重要設備，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗，一年內再次違規者更會被吊扣牌照。另改裝排氣管製造噪音，除受到周遭民眾反彈外，更會令自己的荷包大失血，依現行法規規定，違反「噪音管制法」最高處3600元罰鍰，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。

潮州警分局長簡彥匡呼籲民眾切勿為吸引其他用路人注意，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保車輛符合安全規範外，可避免製造噪音而影響他人生活品質。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／南投某大學濺血！　男大生持美工刀劃傷同學
快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°
「山間神獸」跑進台中社區！一蹬踩過特斯拉　4機車全倒
快訊／柔道男神楊勇緯擊敗東奧銅牌　晉級世錦賽4強
三重警打錯人！新北局長出面拍肩　他全程「點頭+微鞠躬」不領情
快訊／國安基金進場57天　砸112億護盤
快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官「殺妻兒後輕生」
23歲男被打死「陽光帥照曝光」　身材壯碩「扛冰箱到1-3樓」
LINE四大更新上線　iPhone鎖定介面一秒開LINE超方
快訊／泰國托兒所大規模槍擊！　至少32人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化學生不用坐路邊等車了！縣府1天裝好座椅　承諾增加客運班次

米奇與好朋友Chill遊台南　黃偉哲親揭隱藏版角色

海巡署首辦「蘭嶼兒童營」　帶領偏鄉學齡孩童體驗海洋

3天國慶連假　潮警提供避開台1線施工區域路線圖

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

台東縣實施爆竹煙火管制時間　違者最高可罰3萬元

東港救護義消帶領醫療隨香客　連4天守護東港蝦米媽遶境

屏東監理站啟動國慶連假客運安全查核　民眾出遊好心安

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

彰化學生不用坐路邊等車了！縣府1天裝好座椅　承諾增加客運班次

米奇與好朋友Chill遊台南　黃偉哲親揭隱藏版角色

海巡署首辦「蘭嶼兒童營」　帶領偏鄉學齡孩童體驗海洋

3天國慶連假　潮警提供避開台1線施工區域路線圖

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

台東縣實施爆竹煙火管制時間　違者最高可罰3萬元

東港救護義消帶領醫療隨香客　連4天守護東港蝦米媽遶境

屏東監理站啟動國慶連假客運安全查核　民眾出遊好心安

南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

快訊／大型鋼鐵條沿路掉…佔用內線車道　連結車司機恐被罰1.8萬

辦公室最無法接受的行為？網點名「1舉動」喊噁：到哪都有這種人

為出國提前熱身！菲律賓長灘島攻略玩法、朝聖日風小島「聖母岩」

週三海鮮日4人同行送生蠔或龍蝦　美福牛排館十週年優惠10／11開跑

《鬥陣特攻2》強制電話認證太擾民　玩家不滿炎上暴雪回應了

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」：比一般人還糟糕

快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

潘越雲慘跌「整隻手扭曲變形」！　急診送醫曝最新病況

國慶寶寶出示證件免費！北市社教機構雙十連假好康名單曝

男「洗車場改裝愛車」釀禍　引擎蓋爆炸起火！老闆傻眼

地方熱門新聞

中友業者澄清：僅平衡鍊斷裂落下

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

台南狼師猥褻女童　校方竟延誤通報

2022桃園鮮奶節　10/8日起楊梅區登場

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

台南市副議長林炳利告別式

德國國會友台小組參訪台南

新北運動經費「六都之末」　市府回應了

台東縣實施爆竹煙火管制時間不得施放　違者最高可罰3萬元

盧秀燕參加台中市潭雅神工業廠商協進會晚會：感謝共同努力拚經濟

台南刑大跟風飆創意

破電纜線失竊破案！

2022桃園眷村文化節　10/7至 16日展開　

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

更多熱門

相關新聞

東港媽祖遶境入廟　男伸鹹豬手摸長髮女臀部

東港媽祖遶境入廟　男伸鹹豬手摸長髮女臀部

有網友po網於10月2日晚間在東港鎮朝隆宮前遶境入廟時，疑似有一男子疑伸鹹豬手非禮女子性騷擾之行為，並將現場錄影畫面上傳，轄區的東港警方雖未接獲被害人報案，仍主動調閱相關監視畫面，對該男子進行約制、告誡，警方呼籲被害人如欲提出告訴，可向警方報案，警方依法偵辦。

選前查賄制暴　屏檢察長親赴里港警分局召開座談會

選前查賄制暴　屏檢察長親赴里港警分局召開座談會

成功分局本部新建員警待勤室今啟用

成功分局本部新建員警待勤室今啟用

國慶連假恐怖人潮　花蓮警置重兵違規取締

國慶連假恐怖人潮　花蓮警置重兵違規取締

加強應變能力　內埔警分局駐地安全演習逼真

加強應變能力　內埔警分局駐地安全演習逼真

關鍵字：

潮州警察噪音取締告發簡彦匡分局長

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面