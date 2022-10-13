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南韓又落漆！射飛彈反制北韓卻「失去訊號」　F-35A只敢掛空包彈

▲▼南韓5日從江陵向東發射2枚ATACMS作為反制，不過其中1枚卻在發射後失去追蹤訊號。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓5日從江陵向東發射2枚ATACMS作為反制，不過其中1枚卻在發射後失去追蹤訊號。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於4日試射1枚中程彈道飛彈（IRBM）火星-12型，其射程不僅達到4600公里，更罕見貫穿日本上空。為此，南韓、美國展開聯合射擊訓練，豈料南韓軍發射短程彈道飛彈玄武-2C時卻回返墜落基地，之後試射2枚的ATACMS陸軍戰術導彈，其中1枚發射後更是斷絕訊號，導致軍方無法釐清飛彈有無成功擊中目標。

南韓4日晚間11時首先從江原道江陵向東海（日本海）發射自行產製的玄武-2C，不過該枚飛彈卻以不正常軌道飛行，往基地反方向飛行後墜毀在軍用高爾夫球場球道，頓時出現強光與轟隆巨響，彈頭距離最近的民宅更只有700公尺。

根據韓媒《東亞日報》、《韓聯社》，經過1個小時50分鐘後，南韓5日凌晨0時50分再度與美國強行展開聯合射擊訓練，其中南韓軍與駐韓美軍在江陵某空軍基地各自發射2枚、一共4枚的ATACMS飛彈，假想目標設定在160公里外的東海（日本海）上，豈料南韓發射的其中1枚ATACMS卻在過程中突然失去追蹤訊號，而另1枚與駐韓美軍發射的2枚則是成功擊中目標。

南韓軍方內外推測，該枚飛彈可能是訊號傳送裝置在運作時出了狀況，等於是飛彈發射後將飛彈位置、速度、方向等資訊回傳給地面上的通訊裝備等相關零件出現問題。目前就連南韓軍方都無法正確釐清失誤原因。

報導指出，ATACMS陸軍戰術導彈、玄武-2C短程彈道飛彈皆為南韓用來攔截反制北韓導彈與核武威脅的「殺傷鍊」（Kill Chain）最重要的一環，如今卻在進行反制發射時先後發生異常，南韓軍方事後甚至在對外發佈的新聞稿中宣稱，2枚ATACMS皆成功擊中東海（日本海）的目標，突顯出南韓軍方「慢郎中」且虛報的反應態度。

▲▼南韓8日緊急出動F-35A匿蹤戰機升空，不過卻被爆機關炮裝填的並非實彈，而是訓練用的空包彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓8日緊急出動F-35A匿蹤戰機升空，不過卻被爆機關炮裝填的並非實彈，而是訓練用的空包彈。（圖／達志影像／美聯社）

另外，韓媒《朝鮮日報》也指出，南韓空軍8日出動最新型的F-35A匿蹤戰機應對北韓升空挑釁的150架軍機時，其機關炮竟未裝填實彈，而是裝填訓練教學用的「空殼彈」，而文在寅政府從引進F-35A以來竟從未添購機關炮實彈。

不過該則報導也指出，雖然南韓出動F-35A匿蹤戰機時並未裝填機關炮實彈，但是卻攜載飛彈與其他武器作為應對方案。

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