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日本最大型潛艦「大鯨級3號艦」下水　2024年3月交艦

▲▼日本海上自衛隊新一代潛艦「大鯨號」正式入役，其3000噸排水量，刷新日本常規潛艦的最大噸位記錄。（圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force）

▲日本海上自衛隊最大型的大鯨級潛艦第3艘艦「迅鯨號」下水。圖為同級潛艦「大鯨號」。（示意圖／翻攝自Facebook／防衛省海上自衛隊 Japan Maritime Self-Defense Force） 

文／中央社

日本海上自衛隊最大型的大鯨級潛艦第3艘艦「迅鯨號」，12日完成下水儀式，預定2024年3月交艦。相較於目前主力蒼龍級潛艦，大鯨級潛艦在偵測及反偵測能力都有所提升。

日本關西電視台報導，迅鯨號12日在日本神戶市三菱重工業的造船廠舉行下水儀式，包括日本政府防衛省等約120人出席。

迅鯨號艦長約84公尺、標準排水量約3000噸，屬日本最大型潛艦。建造費用約700億日圓，艦上配備使用音波的先進偵測裝置，可在水下偵測周圍船隻。

迅鯨號接下來將在浮在海面上的狀態進行艦內工程，預定2024年3月交艦。

日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，迅鯨號是作為蒼龍級潛艦後繼艦、最先進的大鯨級潛艦的3號艦。

他說，迅鯨號艦身較蒼龍級稍大，排水量也多了約50噸，是海上自衛隊最大型的潛艦，潛行極速約20節，可乘載約70名乘員。

高橋說，迅鯨號跟大鯨級1號艦「大鯨號」及2號艦「白鯨號」一樣，都有設置最多可供6名女性乘員專用的起居區域。

高橋表示，蒼龍級潛艦是柴油動力潛艦，擁有低振動及優異的靜肅性，以全世界少有的高性能潛艦所周知，但大鯨級潛艦是蒼龍級潛艦的性能提升版本，特別是在偵測能力及反偵測能力方面。

具體來說就是配備了採用光纖技術的先進聲納系統，可提升偵測能力，並採用可吸收艦內產生振動的構造。

大鯨級潛艦跟後期生產的蒼龍級潛艦都搭載鋰離子電池，可縮短柴電潛艦透過「呼吸管」的充電時間，並大幅減少負責電池相關工作的乘員負擔。

在武器配備方面，高橋說，大鯨級潛艦配備最新型的18式魚雷，在艦首前端上半部設置6門533公釐魚雷發射管，艦上能搭載從6門魚雷發射管發射的UGM-84L Block II型魚叉反艦飛彈，只要接近陸地也有對地攻擊能力，所以也可能成為日本對敵基地攻擊能力的一種。

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