　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

▲▼北韓最高領導人金正恩12日視察巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩12日視察巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來不斷透過試射導彈證明戰術核武配置運用的能力，繼9月25日至10月9日在15天內進行7次彈道飛彈試射，昨（12）日凌晨又從平安南道价川市試射2枚長程巡弋飛彈，由最高領導人金正恩在道路隧道內親自視察指導，疑似是為了躲避美國、南韓監控。

此次是北韓時隔9個多月，再度試射長程巡弋飛彈。由於只有試射彈道飛彈才屬於違反聯合國安理會決議，而巡弋飛彈並未在列，因此南韓當局並未在北韓試射的第一時間對外公開。

根據北韓官媒《朝中社》今（13）日報導，金正恩12日清晨前往平安南道价川市視察戰術核武運用部隊，針對配置在部隊內的長程戰略巡弋飛彈進行試射指導，該枚飛彈沿著設定好的橢圓與8字形飛行軌道向西海（黃海）飛行1萬234秒，精準命中2000公里外的目標。

報導指出，金正恩相當滿意此次長程巡弋飛彈的試射結果，「此次試射的目標在於，提高部署在朝鮮人民軍戰術核武運用部隊長程戰略巡弋飛彈的戰鬥性能與威力，再次確認全體作戰運用體系的信賴度與技術穩定性。如此具高度機動性能、且能進行精準且具高度威力的反擊，再度突顯出如何能義舉壓制敵方攻擊。」

金正恩視察飛彈試射時再度提到，「不斷強化國家防衛武力，是我們不變的革命方針、鬥爭基礎，守護國家尊嚴與自主權、生存權不容懈怠。」

▲▼北韓最高領導人金正恩12日視察巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，從此次北韓官媒釋出的相片推測，巡弋飛彈試射的地點在道路上，而照片中可以看到金正恩在橢圓形屋頂的建築內盯著監控螢幕，推測該地點可能是道路隧道內。

韓國國防安保論壇（KODEF）事務局長申宗佑（신종우，音譯）表示，「從北韓利用道路隧道進行飛彈試射的點來看，北韓此舉恐怕是想藉由隱蔽性高的地點，來阻攔南韓與美國的探測，且能透過隧道來迴避殺傷鍊（Kill Chain，飛彈攔截系統）的監測與偵察。」

巡弋飛彈雖無法像彈道飛彈一樣擁有高度破壞力，但在遠程上具有其一定的精準度，一旦南韓在北韓發射巡弋導彈前未能事先成功偵測，很有可能淪為北韓「精準打擊」的目標。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／25歲騎士停等紅燈　遭水泥車輾爆頭慘死
蔡英文「一句話」李遠哲氣得快發瘋：無法再溝通
快訊／《美國偶像》亞軍車禍離世！　得年23歲
快訊／台股逃殺！跌近200點萬三失守　台積電跌破400
快訊／國防部確定了！　4個月兵役不需補役期
美祭最嚴晶片禁令！　台積電獲1年豁免期
網美床戰「人體排字」遭玻璃反射！　200秒直播網看傻
台積電跌到4字頭「要攤平嗎？」　網曝1價格：閉著眼睛買
新變異株BF.7「一定很快進來」！　台大醫：2地方注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

日經：美最嚴晶片禁令　台積電獲1年豁免期

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土　中國投棄權票

白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

日經：美最嚴晶片禁令　台積電獲1年豁免期

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土　中國投棄權票

白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

外送平台業者管理自治條例上路　台南勞工局保障外送員權益

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

失守萬三遭疑國安基金怕賠縮手　財長「損益不是護盤主要目的」

255萬起！TOYOTA「新GR Supra」在台上市　自排漲2萬、引進3新色

朋友凍死異鄉　夫妻檔詐保2千萬還逼他老父簽3500萬本票

翁遭小貨車當街撞死...現場距家僅公百尺　竟是大武鄉長之父　

快訊／彰化水泥泵浦車剎車失靈！高速衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

芋頭控喝不停！最新「芋頭奶昔」手搖飲來了　還加手作豆花

機車握把一片「巧克力色」　高雄出現抹屎怪客！他氣炸：告到底

媽叫兒拿垃圾桶整阿祖 逃跑到一半劇情神反轉

國際熱門新聞

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

諾貝爾獎得主任教中國考核不過　解聘1年後就得獎

「沒有人想要孩子拍A片」　女優爸變臉當起經紀人

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

日經：美國晶片禁令　台積電取得1年豁免

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

22歲男遭輾拖行10ｍ！奇蹟活命：我目睹了死亡

爸心痛喊不希望女兒拍A片　結局超展開

查爾斯加冕與亞契生日同天！哈利反應成和解關鍵

末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

北韓再射2枚導彈！　擊中2000公里外目標

更多熱門

相關新聞

北韓再射2枚導彈！　擊中2000公里外目標

北韓再射2枚導彈！　擊中2000公里外目標

朝中社周四（13日）報導，北韓周三（12日）試射了兩枚長程戰略巡航導彈，領導人金正恩在場監督。

日本最大型潛艦3號艦下　2024年3月交艦

日本最大型潛艦3號艦下　2024年3月交艦

不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒「脫北」

不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒「脫北」

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

年輕俄男搭遊艇逃到南韓　慘被拒絕入境

年輕俄男搭遊艇逃到南韓　慘被拒絕入境

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩巡弋飛彈

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面