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北韓出動150架軍機是灌水！「升空就墜毀」飛不起來　南韓軍笑慘

▲▼北韓聲稱8日動員高達150架各種類型戰機升空進行航空攻擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓聲稱8日動員高達150架各種類型戰機升空進行航空攻擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於8日罕見派出多達150架的各種機型戰機進行「大規模航空攻擊綜合演習」，作為對於美國海軍核動力航母雷根號返航軍演的回應，對此南韓緊急出動F-35A戰機回應。不過，南韓軍方事後透露，北韓為了擴大軍事層面的威脅，竟然在數字上灌水，實際出動戰機僅約100架，甚至還有戰機升空不久後便墜機。

根據南韓《SBS News》獨家報導，南韓軍方掌握的消息，北韓為了誇大軍事威脅上的效果，竟然「謊報」軍情數據，在出動戰機數量的統計上灌水；南韓情報當局關係人士透露，在北韓進行軍演途中，不但有一架戰機疑似墜毀，或是有戰機因故緊急迫降鄰近機場，另外甚至還有戰機連標準的起飛都無法執行，可以說是相當落漆。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）指出，「北韓進行空軍演練的次數其實相當稀少，因為戰機或是裝備太過老舊以及燃油不足等問題，導致（此次軍演）突顯出相當多的缺失。」

南韓政府高層關係人士分析，其實美國做出讓核動力航母雷根號返航的決定，對北韓而言根本是始料未及，為了因應雷根號帶來的軍事威脅，以及針對美日韓海軍在東海（日本海）展開反潛作戰等聯合軍演表示不滿，北韓才匆忙決定出動150架戰機升空進行軍演回應。

▲▼金正恩實際參觀、指揮導彈射擊與戰機升空訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩實際參觀、指揮導彈射擊與戰機升空訓練。（圖／達志影像／美聯社）

不過《自由亞洲電台》（RFA）卻在報導中引述來自北韓兩江道三池淵市某軍方消息人士的說法，指出其實北韓決定出動150架軍機進行軍演，早在一個月前就開始動員全國的飛行員進行相關訓練，為了就近提供營養保健食品，這些飛行員甚至得在軍營集體住宿。

報導指出，由於8日的軍演是最高領導人金正恩親自指揮參觀，因此空軍司令部的幹部們得在15天以前前往各師團進行指導訓練，估計這150架軍機是來自北韓境內各大空軍基地的戰鬥機。

一名從北韓空軍第8師團以軍官身份退伍、來自咸鏡北道漁郎郡的居民表示，「我看報紙與電視新聞才知道空軍大規模軍演的消息。其實從過去幾年以來，我根本從未見過有米格戰機從漁郎機場升空翱翔天際的場面。從9月起，隸屬於空軍第8師團的漁郎機場開始傳出米格戰機的噪音、連日進行操演，當時居民們還相當好奇。」

該名消息人士透露，北韓自從1990年代經歷「苦難的行軍」以後，便幾乎未曾再動員機師升空進行操演，在培訓戰機飛行員的過程中，因燃料不足等因素而無法進行定期的飛行訓練，只能在地面上透過玩具（模型）飛機進行戰術訓練。

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