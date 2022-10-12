藍營批違反7+7防疫大雙標！　鄭運鵬：都有做到防疫要求

▲針對藍營指出違反7+7防疫規定，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（12）日受訪時指出，我們都有維持政府防疫要求。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營最近針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，日前確診期間違反7+7等自主健康管理批評民進黨防疫大雙標，鄭運鵬今（12）日受訪時指出，確診後7天都在家隔離，都以線上方式談政策，後7天自主健康管理，都維持政府防疫要求，不聚餐、戴口罩、儘量保持安全距離。

鄭運鵬今天上午在南區競選總部表示，自已9月23號發現發燒後快篩兩條線後，7+7的規定都嚴格遵守，包括前7天自己隔離在家，開會、討論事情或是公布政策都以線上方式進行，甚至連隔天蔡英文總統到桃園的行程，晚會上自己也是以視訊方式來向市民朋友說抱歉、談政策。後面7天自主管理，我快篩後只有一條線，但我都維持政府防疫要求，也不聚餐、戴口罩與儘量保持距離，這點我相信都有做到。

此外，藍營張善政5736萬農委會研究案最快到本月20日後才有辦法完成回覆，是否想把這個案子拖到選後？鄭運鵬強調，農委會當初要求提出的期限，如果張善政的研究團隊認為要展延，我覺得可以接受，但希望他們如期把完整資料公布，張善政先生從5736萬鉅額研究案被爆出抄襲複製，未經著作權人同意賺取easy money後，張善政承諾公開說明和完整說明從來沒發生過，10月20日是他們要求寬限死線，希望不只是拿出書面資料，也請張善政先生實踐他的承諾，自己清楚出來完整說明。

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