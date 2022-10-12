籲對手陣營勿踐踏學術專業　許淑華：再損個人和逢甲名譽將提告

記者高堂堯／南投報導

逢甲大學針對國民黨南投縣長候選人許淑華碩士論文召開學倫會，審查結果於11日出爐；許淑華上午召開記者會表示，逢甲大學成立已60年，學術地位不容有心人士抹黑、貶低，其論文事件讓校方承受莫大壓力和困擾，尤其昨天傍晚發表論文審查結果後，民進黨支持者和網軍也灌爆學校的臉書，身為學生要對學校表達深深歉意，「這是身為學生不應該的事情」。

▲許淑華（中）針對碩士論文學輪會審查結果做出公開說明。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華強調，學倫會審查召開過程極其嚴謹，每一位外聘委員和學倫會成員、教授都具有崇高學術素養，經過反覆不斷開會、審視所有資料，做出共同決議：「論文原創性是屬於我的。」至於不當引述部分，她在2年前已經正式對媒體表達過，沒有處理出處是其疏忽，會依照學校要求儘快完成修正，也呼籲對手陣營不要用個人判斷和標準來踐踏學術專業，繼續操作論文事件。

許淑華透露，昨天是經媒體轉述才得知審查結果，至上午為止尚未跟學校正式聯繫，而學校要求在本學期結束前完成論文修正，她承諾「絕對沒有問題」，程序細節上會再跟學校聯繫、詢問應透過甚麼管道或方式做處置，如在國家圖書館和逢甲大學圖書館2處論文公開地點勢必要做更正。

許淑華說，她的論文案已經燒了整整2個月，但並不打算拿來跟林智堅論文案做對比，「社會大眾也看夠、很煩了，只希望到這裡落幕就好。」她對個人選舉、論文案的清白一向非常有信心，很多鄉親也不在意她是否擁有碩士論文，只是本案這2個月懸而未決、支持者不免擔憂，她認為審查結果不會對選情有太大影響，不過對支持者和團隊士氣有所提升，「11月26日我們就準備迎接勝利」。

而最初爆出許淑華論文涉弊的高雄市議員參選人吳佩蓉，仍強調許淑華大量複製南投市公所昔日下屬謝百傑投稿於行政院人事行政總處的《研習論壇》文章，呼籲行政院人事行政總處對許淑華提告侵害著作權；許淑華今回應，吳佩蓉的烏龍爆料，只是再次證實自己2年來坦承有引用不當、有所疏忽的說法從未改變，「她當然可以主張怎麼做，如果認為我有違反法規、那就請她正式向相關單位去檢舉、對我調查，行政院大概也不會聽她的『呼籲』。」

許淑華也預估，對手在選戰已無計可施之下，只能把最後希望寄託於論文事件，未來仍會抓著「不當引述」的部分窮追猛打，但她認為如果對學倫會審查還有疑問、認為有瑕疵，應向學校或教育部做了解或檢舉，強調今天記者會後若有任何名嘴、側翼或候選人再對其論文提出「高見」，一定提出妨害名譽或公然誹謗告訴，以維護個人和學校的聲譽，也不會再回應不具名的指控。