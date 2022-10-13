議員陪陳時中聊天　曝他苦笑嘆：選舉「要常講一些不想講的話」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自投入選戰以來爭議不斷，如今民調又屢次墊底，引發關注。國民黨台北市議員秦慧珠透露，自己與陳時中是舊識，有回共同出席一場公祭，見他獨自坐在旁邊，於是上前關心，問他選舉的體驗如何，而他苦笑一下，說「要常講一些不想講的話」。

秦慧珠指出，當年當立委時，陳實中就是衛生署副署長，更早之前，她是牙醫公會顧問，而他是牙醫師，常在公會開會時碰面。見到陳時中一個人坐著，她上前打了招呼，聽到陳時中說選舉「要常講一些不想講的話」，這句話，頗有深意。

秦慧珠表示，這次是第二次在選戰中遇到「台北市長參選人」陳時中，第一次是上個月參加一場公益晚會，她趕場晚到，陳時中坐在主位用餐，左右兩邊是主辦單位的創辦人和負責人，陳時中看到她，第一句話是說，「妳怎麼在罵我？」她愣了一下，半開玩笑的說，「罵你才有票呀！」然後說，「我好像是第一次罵你吧？」他回，「所以我才特別記得呀！」過去，大家藍綠立場不同，但各自安好相處，選戰到了，當然各自爲理念、政黨攻防。

對於陳時中參選，秦慧珠表示，自己去年即感受到，那時她參加台北市牙醫師公會理事長的盛大晚宴，陳時中、民進黨團總召柯建銘等人都到了，還在現場坐了很久，現場其他民代都走了，只剩她一個，柯建銘特別走過來來，要逐桌去敬酒，看著堂堂大黨鞭柯建銘陪在陳時中旁邊，她陪著走了幾桌後，覺得很尷尬，就趁機閃避走人，就是那時她已意識到民進黨要陳時中當台北市長候選人的意圖，否則怎麼留下來坐了老半天。

秦慧珠表示，陳時中去年因為疫情指揮官拔高了聲望，但宣布參選後氣勢、聲望卻節節退散%，台北市長這一局，我預料他勢必凶多吉少，敗選的可能較大，第一次參選就可能敗選，過程中還需「常講一些不想說的話」，陳時中一邊努力「為黨打拼」，一邊暗自體會自己的參選之旅，恐怕是一趟「苦澀的錯誤之旅」。