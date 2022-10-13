周玉蔻、李秉穎打3劑高端「變倒楣族」　籲別躲政府背後數鈔票卸責

▲周玉蔻狂轟高端交涉無力，只會在背後數鈔票。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

台灣今正式實施邊境檢疫0+7，資深媒體人周玉蔻今在廣播節目上狂轟高端害自己變「倒楣族」，因日本目前開放的疫苗認證名單中不含高端，還須花3500做PCR才能入境；她呼籲高端公司應更加積極向WHO申請，而非躲在背後數鈔票，把責任推給衛福部。

日本自10/11恢復海外旅客自由行、免簽證入境，不過僅限接種滿3劑之AZ、莫德納、BNT等疫苗。周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」質疑，雖然高端很棒、她去驗抗體時的濃度也高，「但為什麼去日本還要PCR？」，直言當初就是相信高端，現在還要花錢PCR，非常不合理。「到底怎麼了？我們這些愛高端的變成最倒楣！」

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衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎接受專訪時表示，自己也是打3劑高端，不曉得日本的認證根據是什麼，如果是WHO「那就不用談了，因為那也只有少數認證。」但他也認為，高端公司應該要積極、主動一些，直接向WHO申請，要求給予認證。

周玉蔻詢問李秉穎，高端遲遲未通過是否有政治力介入。李秉穎坦言「老共確實在WHO很多人，但這件事情是否受到影響，沒辦法隨便推測。」

李秉穎表示，政府應該要扶植國家企業，但也要監督它。高端應主動一點，向日本政府溝通，缺什麼資料就趕快補；周玉蔻則砲轟，高端不努力跟社會說明，「只會躲在政府後面不發一語數鈔票」，交涉無力還害到衛福部官員，真的很差勁。

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