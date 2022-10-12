快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

▲「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭，且目前已懷孕3個月。（圖／翻攝漢娜在翻譯）



記者鄒鎮宇／綜合報導

旅日女部落客「漢娜在翻譯」小松漢娜12日在臉書發文PO出好消息，宣布自己與K桑結婚，目前已懷孕3個月，將共組三人家庭。消息曝光後，立刻湧入1.3萬人按讚祝賀。

小松漢娜表示，她跟K桑共組新家庭，因為懷孕4個月而宣布這好消息，「我們有小寶寶了！我們正式是3個人的小家庭了」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小松漢娜說，她跟K桑都有過離婚的經驗，兩人也想有小孩，在很想孩子的時候都沒有懷孕，卻在「我確定我已經準備好了」的時候，寶寶就來了，讓她覺得非常神奇，「現在已經安然度過孕吐時期，身心都穩定下來。寶寶來到肚子裡14週了，以台灣的算法大約3個多月（所以可以公開了！），日本的算法則多一點，是4個多月。」

小松漢娜感謝祝福跟鼓勵她的讀者，也對肚子裡的寶寶說，「謝謝你選我當媽媽，成為我的家人。你也是勇敢的靈魂，選擇來地球體驗人生。人類的體驗不容易，不過我們會一起想辦法的！」

該文貼出後，立刻吸引1.3萬人按讚祝賀，「懷孕身材還這麼好」、「太棒啦!!恭喜漢娜」、「太棒了！恭喜欸」、「又變別人的太太了…太太我喜歡你啊」、「真的保密到家耶！ 恭喜恭喜」、「這個消息太令人開心了，祝福漢娜一家平安幸福」；此外，核能流言終結者創辦人黃士修也留言，「恭喜小松鼠！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完