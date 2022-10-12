　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

▲▼快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月。（圖／翻攝漢娜在翻譯）

▲「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭，且目前已懷孕3個月。（圖／翻攝漢娜在翻譯）

記者鄒鎮宇／綜合報導

旅日女部落客「漢娜在翻譯」小松漢娜12日在臉書發文PO出好消息，宣布自己與K桑結婚，目前已懷孕3個月，將共組三人家庭。消息曝光後，立刻湧入1.3萬人按讚祝賀。

小松漢娜表示，她跟K桑共組新家庭，因為懷孕4個月而宣布這好消息，「我們有小寶寶了！我們正式是3個人的小家庭了」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小松漢娜說，她跟K桑都有過離婚的經驗，兩人也想有小孩，在很想孩子的時候都沒有懷孕，卻在「我確定我已經準備好了」的時候，寶寶就來了，讓她覺得非常神奇，「現在已經安然度過孕吐時期，身心都穩定下來。寶寶來到肚子裡14週了，以台灣的算法大約3個多月（所以可以公開了！），日本的算法則多一點，是4個多月。」

小松漢娜感謝祝福跟鼓勵她的讀者，也對肚子裡的寶寶說，「謝謝你選我當媽媽，成為我的家人。你也是勇敢的靈魂，選擇來地球體驗人生。人類的體驗不容易，不過我們會一起想辦法的！」

該文貼出後，立刻吸引1.3萬人按讚祝賀，「懷孕身材還這麼好」、「太棒啦!!恭喜漢娜」、「太棒了！恭喜欸」、「又變別人的太太了…太太我喜歡你啊」、「真的保密到家耶！ 恭喜恭喜」、「這個消息太令人開心了，祝福漢娜一家平安幸福」；此外，核能流言終結者創辦人黃士修也留言，「恭喜小松鼠！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／高雄鐵皮工廠大火　「屋內全面燃燒」火舌竄破屋頂
獨／網紅升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」
國門解禁後首發！　泰國旅行團「要來台灣了」
《肉蒲團》女星出8年近況曝光！認「肉變鬆顯老」洩真實體態
快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月
網友又挖「妳曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死
《原子》戰友替小孩抱屈　質問網美：良心不會痛？
陳時中首開直播！被問免治馬桶爭議這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

影／20歲妹子裝成熟穿碎花裙　下秒變「過熟」阿嬤！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

影／20歲妹子裝成熟穿碎花裙　下秒變「過熟」阿嬤！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

快訊／高雄鼓山鐵皮工廠大火「屋內全面燃燒」火舌竄破屋頂

腰部感覺很好　泰樂：一點痠痛不是問題

最不愛說真心話的四大星座　天蠍很怕被暗算

TOYOTA「暴力鴨」GR Yaris澳洲重新開放接單！配額160輛要買要快

長江乾旱、海水倒灌　上海人開始囤積飲用水

獨／林叨囝仔Sydney升格7寶媽！ 33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

國門解禁後首發！　泰國旅行團「要來台灣了」

直播尬人氣？陳時中1600人在線觀看VS.黃珊珊逾500人

被米勒嫌胖！唐西奇變瘦又變快　奇德：有用的建議他會聽

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

藝人劉真在隔壁病房！她40歲前拼命賺錢差點心臟衰竭

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

1歲男童家中死亡！送醫檢驗PCR陽性　前一天才因感冒就醫

輪到你加薪！　5星座年底財運事業超旺

更多熱門

相關新聞

溫玉霞：海巡署比外交部有guts

溫玉霞：海巡署比外交部有guts

台大研究船「新海研一號」9月底在台灣東部海域遭日本海上保安廳艦艇騷擾，稱此海域為日本經濟海域；海巡署獲報派遣花蓮艦強往戒護，並主張該水域為我方專屬經濟海域，雙方互相廣播對峙，三艘船僵持10小時。對此，國民黨立委溫玉霞讚海巡署比外交部有guts（膽量），應該要好好鼓勵一下。

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

曹興誠感念安倍「台灣人心中的英雄」　盼台日關係深化

曹興誠感念安倍「台灣人心中的英雄」　盼台日關係深化

他聽女友「懷孕2月」逃家提分手！原因超鼻酸

他聽女友「懷孕2月」逃家提分手！原因超鼻酸

關鍵字：

漢娜在翻譯懷孕日本

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面