最快後天有颱風！最新路徑曝　共伴效應「致災降雨」炸2區

▲今天大台北、東北部有局部短暫雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天大台北、東北部有局部短暫雨，週末受到熱帶系統外圍水氣影響，雨勢增大，中南部山區也會有雨。另外，關島東、西方海面的熱帶擾動，預計在兩三天後會發展成颱風，下週日、一因共伴效應影響，北部、東北部要慎防致災性降雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(13)日大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲，各地氣溫稍回升，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。各地區氣溫：北部20至26度，中部19至32度，南部20至33度，東部20至31度。明(14)日下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲週六(15日)熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大。



週六(15日)熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部有「致災」的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。下週一晚起冷空氣南下，北台轉濕冷。週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，北台濕冷；中南部降雨停歇。下週三(19日)天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台涼冷、中南部日夜溫差大。

未來兩、三天內，關島東、西方海面的熱帶擾動，都有發展成颱的機率。最新(12日20時)歐、美模式系集模擬(圖)顯示，關島西方的擾動，下週日、一最靠近台灣。其可能路徑包括在1.進入巴士海峽、逼近台灣南端，緩慢移動並打轉，「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災」的大量降雨，南部亦可望有一些降雨，但離完全紓解「曾文水庫」的缺水？則還差得很遠！2. 通過巴士海峽後再往西南進入南海，仍有「共伴效應」為北部、東半部帶來大量降雨的機率。3.在台灣東側即北轉，但最新資料顯示其機率已降低。週末起系集模擬路徑漸趨分歧，反映台灣附近大氣環境複雜，有較大的「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。

▼最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GEFS)系集模擬顯示，大部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉、打轉；或向西南進入南海的分歧現象。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）