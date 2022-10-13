金門暗夜怪風「吹倒電桿」！電線爆火花釀災　金東區394戶大停電

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣金湖鎮惠民農莊附近昨(12日)晚間8時許突然吹來一陣怪風，硬生生將電桿吹倒，導致電線爆出火花、引起田野火災，警消獲報後立即出動人車前往救火，火勢於30分鐘內控制，幸無人員傷亡；而這起事故也釀成金東區394戶大停電，台電連夜緊急派員到場搶修。

▲金門怪風吹倒電桿釀火警，394戶大停電。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



消防局第二大隊車組獲報抵達現場，經環場觀察現場狀況，發現疑似因連續強風導致枯木倒塌拉扯兩根電線桿斷裂橫躺於路中，進而引發周邊草木起火燃燒，起火面積約為500平方公尺，第二大隊救災車組總計出水3線，以優勢消防力壓制火勢，避免因強風造成火勢蔓延擴大。金門台電副處長蔡四海也親自到現場表示，是大風吹樹倒拉到電線連帶2根電桿折斷，造成394戶停電，緊急派員漏夜搶修到全復電。晚上台電共出動18名搶修人員、一部怪手、8部工程車到場搶修。

消防局局長呂英華接獲案件通知後特別指示務必以救災同仁安全為首要任務，也特別感謝台電人員迅速抵達現場執行斷電作業，確保救援人員安全，消防局在此呼籲近期連續東北季風，民眾如有山林田野引火需求時，應事前提出申請，並於現場進行警戒，以避免火勢於風勢助長下，造成一發不可收拾之局面。