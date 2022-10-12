　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶發表「桃園3C城市」願景　涵蓋八大面相50項具體政見　

▲賴香伶發表「桃園3C城市」願景，50項政見。（圖／賴香伶競辦提供）

▲賴香伶發表「桃園3C城市」願景，50項政見。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶12日發表「3C城市：均衡、共好，永續前進」的城市願景，涵蓋「居住正義」、「勞工後盾」、「開放政府」、「通行無礙」、「友善家園」、「永續發展」、「文教深耕」、「產業續航」為目標，八大面相切入以及提出超過50項具體政見，爭取選民支持。

賴香伶政見八大面向與政策綱領，分別如下：
(一)居住正義：1、推動社會住宅輪候制；2、捷運一站一社宅；3、課徵囤房特別稅；4、停止變賣市地。
(二)勞工後盾：5、增加勞檢人力，重點清查；6、設置勞權中心，落實職業安全；7、勞動教育扎根，校園職場同步；8、強化產學訓用，協助就業規劃；9、擴大產業連結，促進在地就業；10、勞動局長i-voting，勞權保障帶頭做起。
(三)開放政府：11、辦理徵收，以舉辦行政聽證為原則；12、公共工程儀表板，一手掌握相關進度；13、資訊揭露辦公室，提升資訊公開可及性；14、會議直播、資料上網，落實公民參政；15、對話互信，都市計畫導入民眾參與；16、降低公投門檻，提案連署電子化。

▲賴香伶發表「桃園3C城市」願景，50項政見。（圖／賴香伶競辦提供）

(四)通行無礙：17、優化大眾運輸，提升轉運效能；18、人行環境無障礙，讓行無礙而有愛；19、路口設計整體考量，降低事故死亡率；20、區域交通整合，減少塞車時間；21、重塑自行車路線，延續健康生活。
(五)友善家園：22、增加社工人力，降低救助門檻；23、多管齊下，增加公托能量；24、落實師資管理，同步降低師生比；25、優化長照資源，推廣高齡樂活；26、資源切合需求，促進社區融合；27、增設休閒空間，推廣共融遊戲場；28、流浪動物照護升級，尊重、保護生命；29、彌平性別落差，讓彩虹綻放。
(六)永續發展：30、多管齊下改善垃圾問題；31、因地制宜，多元提升污水處理率；32、守護埤塘，加強管制砂石問題；33、完善基礎設施，加速客運全面電動化；34、啟動領跑者計畫，鼓勵企業減碳；35、謹守財政紀律，善用現有資源。

▲賴香伶發表「桃園3C城市」願景，50項政見。（圖／賴香伶競辦提供）

(七)文教深耕：36、均衡學區發展，消弭教育不平等；37、揚棄績效主義，回歸教育本質；38、代理教師納編，保障教師勞動權；39、評估教學能量，務實提升英語力；40、深化在地認同，活化文化資產；41、擴充客語師資，傳承客家文化；42、打造指標案例，發展都市原住民文化；43、設立新住民事務局，日久他鄉成故鄉；44、打造眷村文化新生命；45、鼓勵公民提案，活化社區參與；46、藝文走進社區，一季一活動；47、文化向下扎根，提高在地補助。
(八)產業續航：48、航空城2.0，精準發展產業聚落；49、產業接棒計畫，協助減碳續航；50、青年安心就業，開創產業新機。

對於賴香伶提出的政見，民眾黨立法委員張其祿、民眾黨秘書長謝立功，以及台經院生物科技產業研究中心主任孫智麗皆表示肯定。立法委員張其祿表示，民眾黨在六月份提出的五大面向共同政見，目的是希望選舉能夠回到公共議題的討論，跳脫藍綠惡鬥的泥沼，而賴香伶透過八大方面的具體政策來務實解決問題，凸顯她能擔起讓桃園更進步的責任。

張其祿說，從過去與賴香伶擔任同事的三年來的經驗，「她在院內事務上都以冷靜、務實的態度來做好職責工作，相信香伶未來在擔任市長後，能夠一步一腳印的兌現這些政策，讓桃園朝向更好的方向前進。」

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
渣男逼死具荷拉！法官判決出爐　歌迷淚：換不回她
情侶年薪450萬！買完房「變月光族」　網見總價驚了
還有100點下跌空間！　王牌操盤手曝台積電「最壞狀況」
獨／夫妻抱嬰求問「放進去一下下就好」　醫傻眼：小孩怎麼生的
楊冪前夫被目擊「牽手已婚女星」！她火速發自拍
廖老大飲料妹「下身邪惡曲線」羞見客　千人炸樓：買爆她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南女中推一系列「創意紀念品」　黃偉哲敲碗：校友爸爸可以買嗎？

賴香伶發表「桃園3C城市」願景　涵蓋八大面相50項具體政見　

被指控缺席立法院會議　鄭運鵬提出真相

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

林錫耀認選情冷：基本盤民調算高　討厭民進黨氛圍沒形成

馮世寬確診！症狀輕微在家休養　明缺席立法院質詢

大巨蛋審查過了！北市拚明年春節完工、年中試營運　遠雄願撤國賠

管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」：國家機關民進黨化

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

台南女中推一系列「創意紀念品」　黃偉哲敲碗：校友爸爸可以買嗎？

賴香伶發表「桃園3C城市」願景　涵蓋八大面相50項具體政見　

被指控缺席立法院會議　鄭運鵬提出真相

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

林錫耀認選情冷：基本盤民調算高　討厭民進黨氛圍沒形成

馮世寬確診！症狀輕微在家休養　明缺席立法院質詢

大巨蛋審查過了！北市拚明年春節完工、年中試營運　遠雄願撤國賠

管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

名嘴血氧掉到87「半夜吸不到空氣」　曝長新冠症狀：差點掰掰

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」：國家機關民進黨化

台南女中推一系列「創意紀念品」　黃偉哲敲碗：校友爸爸可以買嗎？

高雄抹屎怪客出沒！他見機車握把一片「巧克力色」…仔細檢查氣炸

YTR確診「自主管理疑沒戴罩」！　網私訊：不回就檢舉…無奈發聲

比牛奶高20倍！醫大推「1補鈣神物」：一點點就滿滿鈣

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

宛宛兒瘦到「8年來體重新低」！　3個月消風10公斤：還想再瘦

住處一樓開什麼最讓人反感？網友一面倒點名：這種店超母湯

家家確診反覆發燒取消4活動　持修也中鏢哀喊：噴汁！

中菲行董座認為股價太低決定買回3千張庫藏股　台驊董座:目前沒有買回計畫

BLACKPINK Jennie親自設計！這輛保時捷訂製Taycan電動跑車超香

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

政治熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認：不用擔憂

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

快訊／稱4個月兵沒戰力　邱國正：1年才能訓練出戰鬥兵

蔡英文宣示打假訊息　柯文哲一句話酸爆

大巨蛋審查過了　北市拚明年春節完工

行政院員工陳屍五股越堤道　行政院：全力協助家屬處理後事

蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

更多熱門

相關新聞

被指控缺席立法院會議　鄭運鵬提出真相

被指控缺席立法院會議　鄭運鵬提出真相

針對公民監督國會聯盟指稱缺席立法院會議，桃園市長候選人鄭運鵬今（12）日表示，說他沒有參加任何會議是錯誤統計。鄭運鵬解釋，因是在立法院本會期第一次院會簽到後才發現確診，因此，期間的3次院會他均有簽到出席，不過因議程為總質詢及預算總質詢，他非排定質詢委員，本來就不會有發言的紀錄。

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

民眾LINE散布謠言　楊鎮浯陣營按鈴申告

民眾LINE散布謠言　楊鎮浯陣營按鈴申告

管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

管碧玲揭北市新創成績退步6名　「黃珊珊無法置身事外」

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」

立專案調查張善政　他轟農委會淪「打張總部」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長賴香伶民眾黨政見

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面