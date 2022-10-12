賴香伶發表「桃園3C城市」願景　涵蓋八大面相50項具體政見　

▲賴香伶發表「桃園3C城市」願景，50項政見。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶12日發表「3C城市：均衡、共好，永續前進」的城市願景，涵蓋「居住正義」、「勞工後盾」、「開放政府」、「通行無礙」、「友善家園」、「永續發展」、「文教深耕」、「產業續航」為目標，八大面相切入以及提出超過50項具體政見，爭取選民支持。

賴香伶政見八大面向與政策綱領，分別如下：

(一)居住正義：1、推動社會住宅輪候制；2、捷運一站一社宅；3、課徵囤房特別稅；4、停止變賣市地。

(二)勞工後盾：5、增加勞檢人力，重點清查；6、設置勞權中心，落實職業安全；7、勞動教育扎根，校園職場同步；8、強化產學訓用，協助就業規劃；9、擴大產業連結，促進在地就業；10、勞動局長i-voting，勞權保障帶頭做起。

(三)開放政府：11、辦理徵收，以舉辦行政聽證為原則；12、公共工程儀表板，一手掌握相關進度；13、資訊揭露辦公室，提升資訊公開可及性；14、會議直播、資料上網，落實公民參政；15、對話互信，都市計畫導入民眾參與；16、降低公投門檻，提案連署電子化。

(四)通行無礙：17、優化大眾運輸，提升轉運效能；18、人行環境無障礙，讓行無礙而有愛；19、路口設計整體考量，降低事故死亡率；20、區域交通整合，減少塞車時間；21、重塑自行車路線，延續健康生活。

(五)友善家園：22、增加社工人力，降低救助門檻；23、多管齊下，增加公托能量；24、落實師資管理，同步降低師生比；25、優化長照資源，推廣高齡樂活；26、資源切合需求，促進社區融合；27、增設休閒空間，推廣共融遊戲場；28、流浪動物照護升級，尊重、保護生命；29、彌平性別落差，讓彩虹綻放。

(六)永續發展：30、多管齊下改善垃圾問題；31、因地制宜，多元提升污水處理率；32、守護埤塘，加強管制砂石問題；33、完善基礎設施，加速客運全面電動化；34、啟動領跑者計畫，鼓勵企業減碳；35、謹守財政紀律，善用現有資源。

(七)文教深耕：36、均衡學區發展，消弭教育不平等；37、揚棄績效主義，回歸教育本質；38、代理教師納編，保障教師勞動權；39、評估教學能量，務實提升英語力；40、深化在地認同，活化文化資產；41、擴充客語師資，傳承客家文化；42、打造指標案例，發展都市原住民文化；43、設立新住民事務局，日久他鄉成故鄉；44、打造眷村文化新生命；45、鼓勵公民提案，活化社區參與；46、藝文走進社區，一季一活動；47、文化向下扎根，提高在地補助。

(八)產業續航：48、航空城2.0，精準發展產業聚落；49、產業接棒計畫，協助減碳續航；50、青年安心就業，開創產業新機。

對於賴香伶提出的政見，民眾黨立法委員張其祿、民眾黨秘書長謝立功，以及台經院生物科技產業研究中心主任孫智麗皆表示肯定。立法委員張其祿表示，民眾黨在六月份提出的五大面向共同政見，目的是希望選舉能夠回到公共議題的討論，跳脫藍綠惡鬥的泥沼，而賴香伶透過八大方面的具體政策來務實解決問題，凸顯她能擔起讓桃園更進步的責任。

張其祿說，從過去與賴香伶擔任同事的三年來的經驗，「她在院內事務上都以冷靜、務實的態度來做好職責工作，相信香伶未來在擔任市長後，能夠一步一腳印的兌現這些政策，讓桃園朝向更好的方向前進。」