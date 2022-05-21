「知道媽媽在哪裡」誘騙鄰居弱智女　放A片亂摸胸...變態狼下場曝

▲桃園市鄭姓男子前年7月誘騙鄰居身障女至住處看色情片，乘其心智缺陷不懂抗拒機會猥褻其胸部，後遭家人發現有異報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子明知道鄰居弱智女子是身障人士，前年7月間誘騙鄰居至住處，以手機播放A片讓其觀看，再乘其無能力也不懂抗拒下，脫去內外衣物徒手撫摸胸部等處強行猥褻，女子返家後因行為有異被追問下揭露鄭男惡行；桃園地院審理時，鄭男坦承犯行，法官審結依犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑7月，還可上訴。

檢警調查，鄭姓男子明知鄰居女子為身障人士，其語言表達能力與日常生活理解、反應及處理等能力比一般人顯著較低，欠缺判斷力，前年7月間某日，以知道媽媽在哪裡為由，把女子騙進家中，以手機播放色情影片，見女子有反應後，將其上衣與胸罩掀開，再徒手撫摸與親吻胸部等處，利用女子心智缺陷不知抗拒而乘機猥褻行為；女子受辱後因返家較晚，且行為舉止異常，經家人察覺詢問後驚覺鄭男之惡行，氣得報警提告。

桃檢調查時，鄭男坦承犯行，檢方根據現場照片、刑案證物採驗紀錄表、性侵害犯罪事件通報表、受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，檢方偵結依妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，鄭男於院方準備程序與審理時均坦承犯行不諱，檢警則提供相關證據佐證；法官審酌，鄭男僅為滿足一己私慾，漠視他人身體自主權與感受，恣意對女子為猥褻行為，對其身心造成相當戕害，顯乏尊重他人身體之意識，惟念其犯後坦承犯行，然尚未與受害女子與家人達成和解彌補損害，法官審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案還可上訴。

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