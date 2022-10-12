　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天公佈最新世界大學排名，台大仍是全台表現最佳，但比去年退步74名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今（12日）公布2023年世界大學排名，英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣則以台大排名第187表現最佳，但比去年退步74名，台大指出，在許多項目的客觀數字實際值上比去年有進步，但在「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多，凸顯不僅是有所進步外，且步伐還得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜，英國與美國的大學院校囊括世界前10名。第一名是英國牛津大學，第2名是美國哈佛大學，英國劍橋大學與美國史丹佛大學並列第3，美國麻省理工學院則名列第5，美國加州理工學院第6、美國普林斯頓大學第7，第8到10依序為美國加州大學柏克萊分校、美國耶魯大學、英國帝國理工學院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於台灣方面，根據THE公布資料，今年台灣共有43所大學院校進入世界排名，數量創歷史新高，其中有3所大學院校今年首次入榜，包括中國文化大學、虎尾科技大學、高雄科技大學，的世界排名都在1501+（第1501名以後）區間，排名最佳為台大第187名，但比去年退步74名。

對於今年退步，台大指出，在THE排名五大指標中，台大「教學」指標（30%）大幅後退原因，在於「教學聲望」分數下降16.9分，但事實上，台大在「教學聲望」加權票從去年177票增長至329.4票，而且在各細項指標均進步，例如「平均每師博士學位授與數」（6%）上升9.8分，而「教學」整體得分（50.2）略低於世界頂標（50.4）。

台大進一步表示，在「研究」指標（30%）後退原因相同，「研究聲望」分數雖下降15.7分，但事實上，「研究聲望」加權票數自182.4大幅增加至433.4票，例如「平均每師研究收入」（6%）上升1.5分，「研究」整體得分（55.5）超過世界頂標（55.2）。

台大舉例說，在「國際化」指標（7.5%）的表現分數，較去年提高0.3分（從46.9分提升至47.2分），名次卻微幅下降（從708名降至740名），這顯示台大不僅得砥礪自我有所進步外，且步伐還得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
渣男逼死具荷拉！法官判決出爐　歌迷淚：換不回她
情侶年薪450萬！買完房「變月光族」　網見總價驚了
還有100點下跌空間！　王牌操盤手曝台積電「最壞狀況」
獨／夫妻抱嬰求問「放進去一下下就好」　醫傻眼：小孩怎麼生的
楊冪前夫被目擊「牽手已婚女星」！她火速發自拍
廖老大飲料妹「下身邪惡曲線」羞見客　千人炸樓：買爆她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

快訊／下班注意雨彈！4縣市「大雨特報」　警戒範圍出爐

「老公下面壞掉了！」愛愛3分鐘就結束　人妻崩潰：我才26歲欸

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

快訊／下班注意雨彈！4縣市「大雨特報」　警戒範圍出爐

「老公下面壞掉了！」愛愛3分鐘就結束　人妻崩潰：我才26歲欸

高雄抹屎怪客出沒！他見機車握把一片「巧克力色」…仔細檢查氣炸

YTR確診「自主管理疑沒戴罩」！　網私訊：不回就檢舉…無奈發聲

比牛奶高20倍！醫大推「1補鈣神物」：一點點就滿滿鈣

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

宛宛兒瘦到「8年來體重新低」！　3個月消風10公斤：還想再瘦

住處一樓開什麼最讓人反感？網友一面倒點名：這種店超母湯

家家確診反覆發燒取消4活動　持修也中鏢哀喊：噴汁！

中菲行董座認為股價太低決定買回3千張庫藏股　台驊董座:目前沒有買回計畫

BLACKPINK Jennie親自設計！這輛保時捷訂製Taycan電動跑車超香

蛋白區有房！30歲哥身家6000萬「該辭職躺平？」　答案一面倒

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

藝人劉真在隔壁病房！她40歲前拼命賺錢差點心臟衰竭

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

1歲男童家中死亡！送醫檢驗PCR陽性　前一天才因感冒就醫

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

輪到你加薪！　5星座年底財運事業超旺

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

更多熱門

相關新聞

泰晤士世界大學排名　台灣僅台大擠進前200名

泰晤士世界大學排名　台灣僅台大擠進前200名

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2023年世界大學排名，英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣大學則是台灣的排行榜龍頭。

不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

中研院士曾永義逝世享壽81歲　世新：感念與哀思「文壇巨人」

中研院士曾永義逝世享壽81歲　世新：感念與哀思「文壇巨人」

祝福中華民國生日快樂　林智堅回憶10年前：我們應該高高掛起國旗

祝福中華民國生日快樂　林智堅回憶10年前：我們應該高高掛起國旗

遭假帳號攻擊抹黑性騷女學生　葉丙成要報警抓人

遭假帳號攻擊抹黑性騷女學生　葉丙成要報警抓人

關鍵字：

世界大學排名台大泰晤士報

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面