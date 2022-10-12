世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

▲今天公佈最新世界大學排名，台大仍是全台表現最佳，但比去年退步74名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今（12日）公布2023年世界大學排名，英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣則以台大排名第187表現最佳，但比去年退步74名，台大指出，在許多項目的客觀數字實際值上比去年有進步，但在「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多，凸顯不僅是有所進步外，且步伐還得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜，英國與美國的大學院校囊括世界前10名。第一名是英國牛津大學，第2名是美國哈佛大學，英國劍橋大學與美國史丹佛大學並列第3，美國麻省理工學院則名列第5，美國加州理工學院第6、美國普林斯頓大學第7，第8到10依序為美國加州大學柏克萊分校、美國耶魯大學、英國帝國理工學院。

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至於台灣方面，根據THE公布資料，今年台灣共有43所大學院校進入世界排名，數量創歷史新高，其中有3所大學院校今年首次入榜，包括中國文化大學、虎尾科技大學、高雄科技大學，的世界排名都在1501+（第1501名以後）區間，排名最佳為台大第187名，但比去年退步74名。

對於今年退步，台大指出，在THE排名五大指標中，台大「教學」指標（30%）大幅後退原因，在於「教學聲望」分數下降16.9分，但事實上，台大在「教學聲望」加權票從去年177票增長至329.4票，而且在各細項指標均進步，例如「平均每師博士學位授與數」（6%）上升9.8分，而「教學」整體得分（50.2）略低於世界頂標（50.4）。

台大進一步表示，在「研究」指標（30%）後退原因相同，「研究聲望」分數雖下降15.7分，但事實上，「研究聲望」加權票數自182.4大幅增加至433.4票，例如「平均每師研究收入」（6%）上升1.5分，「研究」整體得分（55.5）超過世界頂標（55.2）。

台大舉例說，在「國際化」指標（7.5%）的表現分數，較去年提高0.3分（從46.9分提升至47.2分），名次卻微幅下降（從708名降至740名），這顯示台大不僅得砥礪自我有所進步外，且步伐還得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。