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20團國外客明天首波抵台　交長：2024年拚「1186萬國際旅客來台」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

等了938天，明天(10/13)開國門，迎接首批入境旅客，交通部長王國材今(10/12)受訪時表示，10月底前將有230團國外旅客團到台灣來，這是好的開始，他個人期盼後年2024年可恢復到疫情前水準，達到一年1186萬人次。

王國材今出席觀光及運輸產業與交通部座談會受訪表示，明天國境開放，第一團凌晨0點10分泰國團過來，明天有20團，觀光局估計10月會有230團會到台灣來，這段時間國外看到很多人希望台灣國際趕快開放，可以到台灣來，第一天和這個月狀況是好的開始，展開雙臂歡迎旅行團到台灣來。

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王國材表示，業者在過去疫情兩年多，大家都很辛苦，國境開放開始，運輸業和觀光產業大家一起努力，讓全世界看見台灣，有更多觀光客到台灣來，期待趕快恢復到疫情前數量。

王國材指出，7月15日已經有一波國旅，這是熱身，到10月13日剛好滿3個月時間，大家剛好熱身好，他當時說業者最好遊程服務趕快熱身，現在是時候了，呼籲觀光運輸業做好服務遊程，迎接國外觀光客。

王國材強調，他個人希望後年2024年恢復到疫情前水準，達到1186萬人次，明年盡量衝恢復疫情前5成以上，過去很多觀光業期待2025年恢復到疫情前，不過他認為應該再加速，2024年希望就可達到。

針對國外觀光客來台確診仍須隔離7天，未來何時可能開放0+0，王國材表示，現在0+0已經很鬆，入境旅客自己兩天快篩一次，這個限制不多，不需要檢查，是否走到0+0，將由指揮中心決定。

由於觀光局明年觀光預算跟今年差不多，拚入境旅客人數宣傳經費恐不足，王國材表示，除觀光發展基金，包括前瞻計畫，明後年也都有一些建設和行銷經費，因此沒有這課題，希望最重要入境衝量，已請駐外單位全面衝量，大家一起努力，觀光產業也很努力吸引國外觀光客。
 

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