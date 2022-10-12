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明國門正式解封！「入境0+7上路」免居家隔離　8大新制懶人包

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲明起國境解封。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

明（13）日國門正式解封，旅客入境採「0+7」新制，除了所有入境者可以免居家隔離外，禁團令限制也取消，且恢復入境免簽證待遇。為因應入境新制，國內醫療管制也有所更動。《ETtoday新聞雲》為您整理解封後相關規範懶人包。

1.恢復入境免簽證待遇

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9月29日起，全面恢復免簽證待遇機制。10月13起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。但目前陸港澳人士不在放寬範圍內。

2.入境實施0+7免居家檢疫

所有入境者可免居家檢疫，取消發送居家檢疫通知書，只需要7天自主防疫。不過機場仍會提供4劑快篩，有症狀者維持原有攔檢機制；自主防疫期間有症狀應進行檢測，若需要外出，需有2日內快篩陰性結果。

▲▼入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲13日起入境實施0+7免居家檢疫。（圖／指揮中心提供）

3.防疫車隊、旅宿規定

0+7新制實施之後，無症狀者入境可直接搭乘大眾運輸工作，防疫車隊將優先載送有症狀的入境旅客，預計12月會再做滾動式檢討運作模式。防疫旅館則將全數回歸一般旅館經營，以後確診者將全面由集中檢疫所統籌調度。

▲▼桃機防疫車隊。（圖／桃機提供）

▲防疫車隊未來將優先載送有症狀者。（圖／桃機提供）

4.取消禁團令

明起同步取消禁團令，開放入境團體旅遊，但團體旅客必須由旅行社安排的專車運送，住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室。旅客確診轉送與收治流程將依照現行通報機制辦理，由導遊協助處理。

▲▼0+7防疫車隊、旅宿與團體旅遊調整規畫。（圖／指揮中心提供）

▲防疫車隊、旅宿與團體旅遊調整規畫。（圖／指揮中心提供）

5.教師學生快篩陰可到校

明起全國各級學校教職員工及學生於自主防疫期間，無症狀且有2日內快篩陰性結果可到校，但沒打滿3劑疫苗者需3+4，必須實施3天居家隔離，幼兒園、補習班及課後照顧中心比照辦理。另外，境外生也適用0+7，無症狀、快篩陰可上班上課。

6.移工入境也適用0+7

新制上路後，雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴之旅館、移工宿舍或雇主自宅之地點自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可工作。

7.調降旅遊建議至二級「警示」

指揮中心宣布，明起調降旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），前往其他地區應採取加強防護措施。

▲▼指揮中心10/6記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心調降旅遊建議至二級「警示」。（圖／指揮中心提供）

8.醫療管制變更

自主防疫期間勿至醫院探病、陪病，但符合例外情形時，得經醫療機構評估同意，出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病；入院陪病除了出具快篩陰性證明外，陪病期間須每日快篩至自主防疫期滿。

另外，非急迫性、必要性的醫療或檢查，建議以延後為原則；醫療照護工作人員在自主防疫期間時，建議先進行1次家用快篩再返回工作，並在期滿前每1至2日進行家用快篩1次。

▼0+7期間醫療防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼0+7期間醫療防疫規範。（圖／指揮中心提供）

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