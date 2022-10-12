苦撐938天！邊境明解封　國道客運桃園機場路線「增班最多7倍」

▲明起開國門，桃園機場出入境旅客將增加。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

國境明天(10/13)解封，將迎接1.2萬名旅客入境，也有6千多名國人準備出國，預期人數未來將不斷成長，國道客運桃園機場路線受疫情重創，班次幾乎砍到見底，僅維持基本運能服務機場工作人員和少數旅客，如今國門將開，國光和統聯客運明起大幅加班，部分桃園機場路線最多增班7倍。

明起開國門，入境檢疫0+7上路，禁團令同步解除，不少民眾已買好機票打算出國，也有國外觀光客將來台旅遊，因應桃園機場將迎來大量旅客，國道客運明天起大幅增班。

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▲國光客運。（圖／業者提供）

國光客運表示，1819線桃園機場往返台北車站路線，解封前每天約有4班，解封日(10/13)起將增班為28班，明天起恢復核定班次近3成，平均每小時一班車，最晚班車發車時間為夜間11：50，方便無法搭上機捷末班車旅客與機場工作人員。

統聯客運則表示，台中往返桃園機場1623路線，解封前來回4班，明天開國門後將增班為26班次，宜蘭往返桃園機場1661路線也將從來回6班增班為10班。

統聯客運表示，目前桃園機場路線載客量每班次依路線不同僅2到8人，未來國門開放後，機場路線預估將成長2到3成。

▲統聯客運。（圖／業者提供）

鎖國938天後國門終於開放，統聯指出，除機場路線與邊境解封直接相關以外，其他路線跟國門開放無直接相關，不過國門開放有其代表性意義，可以解讀為大家生活逐步恢複正常，預期大眾運輸旅次可望成長，成長狀況不易預估，但我們準備好了，會依客況回流狀況隨時加班因應。

國光客運則表示，初期國門雖開，但旅客可能會搭遊覽車、計程車等，變數多，客運量難以評估，且現在車輛不是問題，而是司機人力緊繃，初期先恢復近3成班次試水溫，將觀察後續旅客需求，隨時滾動式檢討和調整班次，當自由行達到一定規模時，會同步恢復到疫情前班次。

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