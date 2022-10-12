桃機明「取消所有防疫限制」！入境可搭大眾運輸　恢復疫情前常態

▲明起全面解封，桃機取消所有防疫限制。（圖／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

明（13）日起邊境解封，桃園機場公司表示，取消各項防疫限制，如取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制等，入境旅客可搭乘大眾運輸工具，排班計程車也恢復跳表計費，另重點櫃位營業時間恢復為上午6時至晚間23時00分。

根據桃園機場航班運量預報表顯示，10月13日入境12,322人次、出境6,238人次、轉機5,586人次、客機270架次。

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▲桃機明起恢復疫情前觀景台開放時間。（圖／桃機提供）

自13日零時起，桃園機場將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施、恢復疫情前觀景台開放時間，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具，排班計程車也將恢復跳表計費。

桃機重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時至晚間23時00分，搭配24小時營業之便利商店與速食業者，以滿足旅客餐飲、購物需求。

▲桃機重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時至晚間23時00分。（圖／桃機提供）

機場公司總經理范孝倫表示，已動員近600名清潔人員進行近8,000處「維持社交距離」地貼與座椅貼的清除與除膠作業，並預先邀集各駐站單位討論並進行各項準備作業。

桃園機場也提醒，旅客出入機場仍須佩戴口罩，入境時領取4劑家用抗原快篩試劑，供自主防疫期間檢測使用。

▲入境旅客明起可搭大眾運輸。（圖／桃機提供）

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