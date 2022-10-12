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作打火弟兄的最佳後盾　南消第七辦事處頒贈救人獎勵金　

▲台南市消防之友會第七辦事處副處長郭聰，代表處長與大隊長黃輝林頒贈救災工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第七辦事處副處長郭聰，代表處長與大隊長黃輝林頒贈救災工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第七辦事處，為勉勵消防局第七大隊救災有功人員，12日在七大隊勤教會議，由副處長郭聰明代表處長與大隊長黃輝林頒贈救災工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出！

▲台南市消防之友會第七辦事處副處長郭聰，代表處長與大隊長黃輝林頒贈救災工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次頒贈對象分別為10月8日消防局第七大隊南門分隊支援安平區住宅火警，由小隊長蔡奇和率隊帶領隊員鄭宏展及吳宗翰，於4樓成功救出2名受困民眾；9月13日南區永成路二段鐵皮屋火警，德興分隊出勤迅速、現場立即處置避免擴大延燒降低傷亡，及2022年第七大隊下半年體技能暨救助複訓測驗成績優異人員（副中隊長王景民、南門分隊許家銘、陳俊廷等前10名）及績優單位後甲分隊，嘉勉辛勞優秀的消防同仁。

消友會第七辦事處副處長郭聰明表示，12日代表處長陳建翰前來頒獎，在於勉勵辛苦付出的消防人員，而消防之友會的成立更是在做為打火弟兄的最佳後盾，在處長的帶領下也持續支持消防工作，肯定第一線消防同仁衝火場、執行救護工作的辛勞，同時也激勵績優消防員及保障同仁權益。

▲台南市消防之友會第七辦事處副處長郭聰，代表處長與大隊長黃輝林頒贈救災工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大隊長黃輝林表示，面對災害消防人員永遠在第一線，不畏辛苦保障民眾安全，而台南市消防之友會在市長黃偉哲和局長李明峯的支持下成立，除了在背後支持消防人員外，也給予協助並凝聚力量、提升消防人員的工作士氣，非常感謝消友會的支持，也期望消防人員提升救災救護等能力，讓台南市的城市安全能更加完善，未來面對災害時有充足準備，以保障市民的生命財產安全。

▲台南市消防之友會第七辦事處副處長郭聰，代表處長與大隊長黃輝林頒贈救災工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，近日天氣轉涼，消防局第七大隊呼籲市民朋友留意居家及工廠用電用火安全，確實做好防火管理工作，另使用燃氣熱水器保持室內通風，避免一氧化碳中毒，也請留意家中長者心血管疾病，不濫用救護車，將救護資源留給最需要的人。

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