睽違1年　第39屆全國地政盃於竹市登場

▲第39屆全國地政盃於新竹市立體育館盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第39屆全國地政盃活動受疫情影響暫別1年，今年首度移師竹市，今（12）明兩日於新竹市立體育館盛大登場，六大賽事共57隊、約2,500位地政菁英齊聚，並由內政部吳堂安次長、新竹市代理市長陳章賢擔任大會主席，兩人更為羽球賽開球，揭開二天活動序幕。陳章賢代理市長也歡迎選手們，在兩天賽事期間，利用比賽空檔走訪竹市景點、品嘗舊城美食小吃，感受新竹之美。

吳堂安表示，在防疫前提下，中央與地方攜手合作一年一度的地政界盛事，感謝新竹市政府大力支持與籌備。多年來藉由活動的舉辦，更穩固地政同仁情感，也促進地政業務和諧推展，尤其在中央與地方合作下，不斷精進地政業務內涵，推展多元化地政服務項目，成果豐碩，也更加便民。

曾任新竹市政府地政處長的吳堂安次長，今日「回娘家」感觸深，他說，今年在竹市舉辦有很好的意義，竹市過去8年建設，包含公道三路、市立動物園重建、州立圖書館等，民眾有目共睹，希望未來持續向上發展，「新竹市的建設，一天比一天更進步，希望新竹市未來更美麗」。最後他也期望地政盃活動圓滿，盼選手們為各縣市來爭取佳績。

「一走進會場就感受到滿滿的活力，因受疫情關係，讓大家足足等了730天，屬於全國地政夥伴的年度盛事，終於強勢回歸！」陳章賢表示，今年選在竹市舉辦，也是竹市第一次參與主辦，很榮幸與內政部共同主辦，市府一直用辦喜事的心情在籌備，感謝竹市各公會理事長們的協助，以及內政部長官的指導。

陳章賢說，此次競賽場地包含體育館、清華大學及左岸壘球場，都是市府近幾年積極投入建設的地方，透過設計力導入公共建設，提升城市美學，獲市民普遍的讚賞，近期竹市熱門景點，像青草湖及南寮漁港波光市集，皆獲日本GOOD DESIGN大獎肯定，推薦大家來到竹市一定要去走訪遊覽，也千萬不要錯過廟口小吃，歡迎選手們利用賽事空檔，更認識這座小而美的城市！

地政處長曾淑英表示，第39屆地政盃活動原訂去（110）年舉辦，但受疫情影響停辦，今年與內政部合作舉辦，也是全國地政盃自69年開辦以來首度由新竹市承辦，本屆共吸引57隊全國各縣市地政界菁英，近2,500位選手參加，期勉所有選手將平時訓練成果發揮到極致，拿下最佳成績。

市府指出，開幕典禮邀請KGB街舞團及世界啦啦隊運動中享譽盛名的中華大學競技啦啦隊，以最有活力的表演激勵在場所有選手，今年賽事規劃六大主題競賽，有桌球、羽球、慢速壘球、籃球、趣味競賽及歌唱比賽，參賽隊伍除中央與各縣市政府地政單位、退休人員及學校外，更有與地政業務關係密切的地政士、估價師、經紀業及租賃服務業等團體，齊聚參與地政界年度盛會。

市府補充，選手們所下榻的煙波飯店，就位在熱門景點青草湖旁，過去是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地，自前市長林智堅上任後，投入逾1億元經費大規模改造，清除湖底淤泥、水質淨化、修復邊坡、打造親水步道及環湖步道，並邀請水上活動業者回歸，打造水陸域活動雙棲勝地，榮獲GOOD DESIGN AWARD肯定。