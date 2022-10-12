蔡英文向美國喊話：希望簽署避免雙重課稅協定　打造有利投資環境

▲總統蔡英文接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，雙方就台美經貿關係、區域安全等議題交換意見。其中，她向美方訪問團表示，台美21世紀貿易倡議已經啟動，將展開首輪談判，除了推動台美高標準的貿易協定，也希望跟美國簽署避免雙重課稅協定。

蔡英文致詞時表示，今年是第8個美國國會議員訪問團，特別是在中國8月軍演後到訪，讓她感受到美國國會對台灣堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。她說，在座的主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）前天剛參加國慶典禮，回顧歷史台灣人克服萬難，從威權走向民主，因此面對威權打壓台灣絕不屈服，會持續捍衛民主跟自由的價值。

蔡英文表示，這幾個月看到威權主義擴張，造成人民的痛苦，她則重申台灣願意跟美國與所有民主夥伴，持續深化合作，共同維護區域和全球的和平穩定。

蔡英文指出，台灣和美國彼此是重要的經濟和安全夥伴，她感謝在座的美國國會議員，在國會提出各項倡議，展現出對台灣的堅定支持。她舉例，好比美國政府提供台灣疫苗，國會對台授權法案與友台議案等，都可以看到大家為台灣發聲，持續深化台美合作與支持台灣的國際參與。

另外，蔡英文提到，台美21世紀貿易倡議開始啟動，雙方也有密切協調，將展開首輪的談判，除了推動台美高標準的貿易協定，也希望跟美國簽署避免雙重課稅協定，為雙方打造更有利的投資環境。