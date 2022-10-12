蔡英文拋「四大韌性」　朱立倫反諷是「四大任性」

▲朱立倫於中常會致詞。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中華民國111國慶大典登場，總統蔡英文拋出「四大韌性」，包括經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，強調現階段的目標，就是成為一個更強韌的國家。對此，國民黨主席朱立倫今（12）日下午主持中常會時諷刺蔡英文，蔡政府應該是「四大任性」，任由房價高漲、任由治安惡化、任由媒體網軍攻擊民眾以及任由兩岸關係惡化。

蔡英文在雙十國慶談話上強調堅定「四個堅持」，及在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等打造「四大韌性」，並呼籲對岸尊重台灣人民對主權和民主的堅持，理性和平處理問題。

朱立倫表示，蔡政府有「四大任性」，首先是任由國內房價高漲，年輕人的薪水卻不漲，房價所得比再創新高，民眾至少要不吃不喝十年才能買得起房；第二是任由社會治安惡化，歹徒可以殺警察，被判死刑卻不執行，社會正義無法伸張，造成社會道德淪喪與治安惡化。

朱立倫接著說第三任性，蔡政府任由民進黨派系掌控媒體，任由網軍攻擊民眾、操控言論自由，在民進黨任性下，台灣民主自由陷入幾十年來最黑暗時期；最後，是蔡政府任由兩岸關係惡化，不能和平交流、對話，年輕人未來恐怕必須上戰場，讓台灣陷入戰爭風險，這四大「任性」，才是造成今天台灣最大的危機。

朱立倫說，國民黨是負責任的政黨，不但希望國家安全、民主自由愈來愈好，社會安全網、治安與公安能做得更好，經濟發展果實讓全民共享，這是國民黨的創黨精神，為人民拼好日子，是最重要的目標。