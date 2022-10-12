美眾議員會晤蔡英文　送「大鳥柏德」1992年美國夢幻隊7號球衣

▲▼總統蔡英文接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA)準備了一件1992年美國夢幻隊大鳥柏德（Larry Bird）的7號球衣送給蔡英文。。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，雙方就台美經貿關係、區域安全等議題交換意見。美國眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA)準備了一件1992年美國夢幻隊大鳥柏德（Larry Bird）的7號球衣送給蔡英文。

莫頓致詞時，先向蔡英文分享，他今天早上寄給家裡一歲跟四歲的孩子，他在台灣的照片，孩子們都非常開心。他強調，這次訪團是跨黨派的，很多都是軍事背景，身為軍人他非常了解戰爭的可怕，了解和平是多可貴，大家也知道雷根總統說過，要和平要先強大自己。

莫頓表示，他們今天來到台灣希望強化台美的夥伴關係，而蔡英文展現非常強大的領導力，他感到非常感謝。他也說，期待之後同樣可以深化台美跟經濟夥伴關係，而要強化關係最重要的是意見跟想法交流，相信他們可以跟台灣學習到很多，也相信台灣也可以從美國學到一些東西。

莫頓說，美台關係就是建基於共享的價值，也就是民主、自由與法治，這些價值不是只有美國跟台灣，應該是全人類的普世價值。他說，這些價值是美國人、台灣人、烏克蘭人擁護的，甚至深信是中國人民所擁護的。

莫頓強調，身為軍人也學習到一件事，就是必須要為共享價值站出來捍衛，相信跟烏克蘭人一樣，台灣人也勇於捍衛自由，他非常榮幸可以跟台灣肩並肩站在一起。

在會晤最後，莫頓準備了一件1992年美國夢幻隊大鳥柏德（Larry Bird）的7號球衣給蔡英文。由於莫頓是馬薩諸塞州第6選舉區選出的美國眾議院議員，馬薩諸塞州最大城市就是波士頓，而波士頓最經典，也最著名的球員當屬傳奇球星大鳥柏德。

在80年代，大鳥柏德與洛杉磯湖人隊的魔術強森（Magic Johnson）被視為NBA的領袖人物，有黑白雙煞、西魔東鳥之稱。大鳥柏德也被譽為「史上籃球智商最高的人」，12年職業球員生涯都在波士頓賽爾提克隊。

▲傳奇球星Larry Bird。（圖／翻攝自Facebook）