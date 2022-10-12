陸20大前夕邀專家談經濟情勢　蔡英文：強化韌性鞏固安全

▲總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸20大即將舉行，民進黨中常會12日特別邀請淡江大學產業經濟學系與經濟系合聘教授蔡明芳進行專題報告，身兼民進黨主席的總統蔡英文會中裁示，政府強化經濟韌性，並持續強化關鍵基礎設施的安全，因為面對威權主義擴張，充滿韌性的社會及擁有韌性的人民，才能深化民主、鞏固安全、發展經濟。

民進黨中常會今天下午邀請蔡明芳與會，以「20大前後，中國經濟情勢與一帶一路後續效應」為題進行專案報告。

據轉述，蔡英文聽取報告後裁示，面對國際通膨及全球經濟衰退風險，以及烏俄戰爭仍然持續等國際政經變局，政府對相關情況密切監控、持續觀察、隨時因應；政府以源頭管理，來管控通膨、穩定民生經濟，更以強化經濟韌性為具體回應，台灣的經濟不僅逆勢成長、成功吸引世界各國投資，更有餘力償還政府債務，為下一代留下財政更健全的國家。

蔡英文表示，因應國際供應鏈重構的變局，台灣的半導體產業領先全球，成為關鍵的供應者，但台灣仍然要站穩腳步，鞏固優勢，同時，也要持續強化關鍵基礎設施的安全，務必讓運作能夠穩定，並且要持續連結新南向、印太及中東歐等民主盟邦，促進全球供應鏈和通路體系的韌性。

蔡英文說，威權主義擴張給世界帶來的衝擊，讓國際社會更認知到，台灣在經濟韌性和民主深化的努力，一個充滿韌性的社會和擁有韌性的人民，才能深化民主、鞏固安全、發展經濟，這是台灣和中國最大的不同，也是世界肯定台灣最重要的價值與意義。