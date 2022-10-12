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國慶講「一個兩區」挨批　馬辦反擊：綠民代詆毀國格

▲馬英九出席國民黨中央黨部國慶升旗典禮並致詞。（圖／記者蘇晏男攝）

▲馬英九出席國民黨中央黨部國慶升旗典禮並致詞。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年國慶日文宣的英文名為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，國民黨批評蔡政府把中華民國變不見，前總統馬英九更指依照《憲法》跟法律規定，大陸跟台灣是兩個地區，而非兩個國家，但民進黨籍議員許淑華等反擊「馬區長」。對此，馬英九辦公室今（12日）表示，刻意用「區長」等扭曲言論，掩蓋蔡政府讓中華民國消失一事，是對國格的詆毀，也有愧自身對中華民國民意代表的職守。

馬辦12日指出，民進黨未正面回應總統府將中華民國從國慶日宣傳中消失，轉而恣意批評「一國兩區」，請民進黨人士回頭讀中華民國憲法，兩岸定位在中華民國憲法增修條文就已明載，根據《中華民國憲法》增修條文第11條以及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，中華民國領土包括台灣地區（即自由地區）及大陸地區，而大陸地區指的就是台灣地區以外的中華民國領土。

馬辦表示，但許淑華、民進黨立委王定宇等人身為民意代表，卻置中華民國憲法於不顧，刻意用「區長」等扭曲言論，掩蓋蔡政府讓中華民國消失一事，是對國格的詆毀，也有愧自身對中華民國民意代表的職守。

馬辦質疑，總統蔡英文兩度就任時皆重申會遵循《憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，顯見蔡也認同《中華民國憲法》就是我國處理兩岸事務、不分黨派皆適用的最佳護國神器，但蔡英文雖一面說不挑釁，卻又一面放任民進黨部分人士不認中華民國憲法，攻擊嚴守中華民國憲法的馬英九，根本是兩面手法，也將臺灣推向危險境地。

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