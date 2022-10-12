韓國瑜復出「先去保險的地方」　沈富雄曝他魅力：不能夠小看

▲前高雄市長韓國瑜（右）、國民黨高雄市長參選人柯志恩同場站台。（圖／記者賴文萱攝）

記者皮心瑀／綜合報導

前高雄市長韓國瑜近日再度浮出檯面，國慶日當天重返高雄替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台，而國民黨高雄市長參選人柯志恩也到場。民進黨前立委沈富雄說，韓國瑜是個不尋常的政治人物，魅力不能夠小看，至於外界所關注的助選效益，其實韓國瑜也是先從保險的地方開始。

韓國瑜擔任國民黨助選團副團長，也陸續開始輔選行程，國慶日回到高雄，替許采蓁輔選站台。這是韓國瑜在高雄的第一場公開露面競選行程。當晚韓國瑜於晚間8點15分到場，主持人一宣布後，現場所有韓粉都瘋狂，暴動喊「我們很想你」、「韓總我愛你」。

沈富雄指出，韓國瑜的演講有他的一套，很多人都比不上，而復出後先是到了國民黨台北市議員參選人王鴻薇的餐會，又到了許采蓁的造勢，都是比較親韓的，也就是比較保險的地方，因為議員比較沒問題，但縣市長就會看幫助是大是小。

沈富雄也說，他覺得柯志恩會有點感慨，當年在板橋，韓國瑜就在她的場子自爆國二時前方女同學小腿又白又漂亮，引發爭議。沈富雄表示，新北市一個大牌還告訴他，韓國瑜如果不講那個話，柯志恩就會贏，所以其他人也會顧忌，韓國瑜來，場子很熱很好，但有一些選票就有可能會離開。