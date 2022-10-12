慶邊境解封！超商咖啡飲品、零食糖果下殺「第3件0元」　限時4天快衝

▲7-11將於10/13起推出「樂解封」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

明（13）日將迎來邊境管制解封，而這也意味著全民將逐步回歸正常生活，就有超商推出一系列「樂解封」優惠同慶，超過30款商品包含咖啡飲品、零食飲料等皆可享「第3件0元」優惠，民眾最愛的美式、哈根達斯聯名冰沙皆在優惠中，快把握機會買一波。

迎接邊境解封，7-11將推出「樂解封」優惠，10/13起至10/16止，精選超過30款指定商品可享「同價位第3件0元」優惠，其中，CITY系列指定商品有冰/熱黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、哈根達斯拿鐵冰沙(抹茶紅豆/莓好/芒果覆盆子)、冰/熱精品拿鐵、冰/熱美式咖啡(大杯)。

▲多款指定商品下殺「第3件0元」。



飲料有舒味思氣泡水PET500、可口可樂PET 435ml、御茶園特上檸檬茶TP330等，零食有可樂果豌豆酥（原味）、樂天小熊餅（巧克力／香濃牛奶／濃黑巧克力／草莓）等，糖果有日本甘樂鮮果實軟糖（葡糖）及味覺糖OPEN小將超長手撕－乳酸菌等，進口零食則有韓國YOUUS貝殼造型餅乾、新加坡IRVINS鹹蛋黃魚皮、新加坡IRVINS鹹蛋黃洋芋片。

▲萊爾富咖啡全品項第2杯7折。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至10月18日推出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等，通通都可享優惠。

另外，10月18日前還有多款休閒零嘴下殺5折起，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵以及旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。