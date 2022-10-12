國門明開放！醫質疑「2防疫規範」還在堅持：都在浪費電池吧？

▲醫師質疑國門將開放，國內卻還堅持體溫測量，但發燒已不是病程初期主要症狀。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心日前宣布，10月13日迎來開放國門，入境檢疫「0+7」，換言之台灣迎來解封。不過，國內疫情規範尚未有大幅度更動，有醫師就提出2質疑，包括「安寧病房還要限制陪病或禁止探病嗎？」甚至於體溫在職場、健身房等地測量「都在浪費電池吧？」

國門明天將開放，入境者除了改採「0+7」免居家檢疫外，如無症狀也可搭乘大眾交通運輸工具，有需要可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩。其中，禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構，有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

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對於國內疫情規定，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇質疑，都要開放了「病房病人進入安寧了，還要維持限制陪病、停止探病嗎？」另外，他也疑惑量體溫的規範，「還要在職場、餐廳、健身房量嗎？」直指「到現在有聽過哪一個可疑案例，是用體溫抓到的？都在浪費電池吧？」

姜冠宇也舉例，若有家屬都從異地趕來探視「快走掉的病人」，此時醫護人員還阻擋，是否會被提告？他個人認為「有陰性證明，規定全程家屬戴口罩比較實際。」且公眾場合也不需要再量體溫，原因是發燒根本不是病程初期主要的症狀，即便有發燒，活動力也已經是降低狀態「根本不會想外出。」

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