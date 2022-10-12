　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

返日1天後...京都橘高校老師來信「學生哭著不想走」　感人全文曝

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」受邀來台參與國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部於今年雙十國慶日受邀演出，獲得一片好評，中華文化總會秘書長李厚慶在臉書分享帶隊老師返日後，特地傳訊感謝在台的接待，學生們還哭著說不想走，留言區出現一片淚海。

京都橘高校吹奏部受邀來台雙十國慶表演，精彩表現，搏得滿堂好評，但同學們在演出完畢後便立即搭車前往機場返日，準備隔天的期中考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華文化總會秘書長李厚慶昨（11）日在臉書分享，學生們離開24小時後，帶隊老師在工作群組傳來訊息，「OO先生，在台灣的這六天期間，從之前討論的階段開始，您就接受了我們各種任性要求，實在非常感謝。」

老師說，學生們真的都愛上了台灣，「今天大家一邊從卡車卸貨、一邊認真地聊到想來台灣上大學、想在台灣教書等等。竹內部長（吹奏樂部）還說，希望成為像您一樣工作能力強的女性。」

老師開心表示，能夠受邀參加國慶日表演，讓孩子們對台灣、甚至與外國之間關係的認知和興趣都有了很大的改變。「我很期待大家能以這次經驗為基礎，將來為台灣、為世界有所貢獻。」

此外，老師還說「也請您轉告文化總會和國慶籌備會的各位，很多學生在回程飛機上都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作。這是最美好的六天！台灣！讚！非常感謝！ ！」

感謝信引來上千名網友轉發分享，許多人看完紛紛感動留言表示： 「嗚嗚嗚怎麼眼眶濕濕的」、「好成功的外交，真的很棒！」、「最好的國民外交」、「真的很感動的一個紀錄，紀錄台日友好的最佳時刻。」

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
胡瓜乾女兒婚禮「驚見李靚蕾」！　婚變10個月首度露面
台積電買550「結婚基金梭哈」　他完美計畫慘毀！老婆喊放生
快訊／台南里長猝死！　昨天下午剛打次世代疫苗
北韓出動150架軍機是灌水！升空就墜毀　南韓軍笑慘
小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋　台網推爆：快引進
快訊／《俗女》男星爆婚內出軌　道歉前妻：一律概括承受
LIVE／蘇揆「王牌小編」輕生！代表作起底　陳時中被嗆「棄保
楊冪、許凱新劇剛宣傳　突遭撤檔不播了
政院「王牌小編」墜台北橋溺斃　同地點2天前才救回失意男
快訊／被判關7年　連千毅：將捐出500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

鎖國938天！明開國門全面採0+7　「新制7大措施」一次看

網愛講「芭比Q了」恐文化滲透！立委批陸劇播太多比例超過台劇

憂疫情再起　雙北教育局加碼購買快篩「提高安全存量」

男友進聯發科後變渣男「半夜硬上發洩」！分手2個月　搞大場面超尬

國門明解封！「超實用0+7檢疫資訊網」上線了　QA秒懂入境流程

快訊／本土連3降！王必勝：今日新增5.2萬例「疫情還在高原期」

機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學

返日1天後...京都橘高校老師來信「學生哭著不想走」　感人全文曝

健保部分負擔要漲了？　薛瑞元拋「兩大條件」：不一定年底實施

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

鎖國938天！明開國門全面採0+7　「新制7大措施」一次看

網愛講「芭比Q了」恐文化滲透！立委批陸劇播太多比例超過台劇

憂疫情再起　雙北教育局加碼購買快篩「提高安全存量」

男友進聯發科後變渣男「半夜硬上發洩」！分手2個月　搞大場面超尬

國門明解封！「超實用0+7檢疫資訊網」上線了　QA秒懂入境流程

快訊／本土連3降！王必勝：今日新增5.2萬例「疫情還在高原期」

機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學

返日1天後...京都橘高校老師來信「學生哭著不想走」　感人全文曝

健保部分負擔要漲了？　薛瑞元拋「兩大條件」：不一定年底實施

孔曉振美國辦完婚禮「幸福感言曝光」　公司：邁開人生珍貴第一步

PC需求吹寒風！　英特爾最快10月底宣布大砍數千人

港務公司「十年一日是好日」臉書社群串聯活動　邀您一起過好日、拿好禮

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

胡瓜乾女兒婚禮現場「驚見李靚蕾」！　婚變王力宏10個月首度露面了

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網協尋

一路搞破壞！彰化暴走男肉身擋車　亮雙刀砍車影像曝

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

星宇航空日本線下殺1萬↓　長榮被激降價5K

更多熱門

相關新聞

機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學

機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的演出全台沸騰，儘管國慶當天就離台返日準備期中考，連日討論熱度仍不減。文化總會秘書長李厚慶在臉書分享帶隊老師透過Line群組傳來訊息，「很多學生在回程的飛機上，都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作，這是最美好的六天。」

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

橘色惡魔大勝北一女？醫斥：傳統不見得不好

橘色惡魔大勝北一女？醫斥：傳統不見得不好

曹興誠感念安倍「台灣人心中的英雄」　盼台日關係深化

曹興誠感念安倍「台灣人心中的英雄」　盼台日關係深化

關鍵字：

橘色惡魔京都橘高校日本老師雙十國慶

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面