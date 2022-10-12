返日1天後...京都橘高校老師來信「學生哭著不想走」　感人全文曝

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」受邀來台參與國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部於今年雙十國慶日受邀演出，獲得一片好評，中華文化總會秘書長李厚慶在臉書分享帶隊老師返日後，特地傳訊感謝在台的接待，學生們還哭著說不想走，留言區出現一片淚海。

京都橘高校吹奏部受邀來台雙十國慶表演，精彩表現，搏得滿堂好評，但同學們在演出完畢後便立即搭車前往機場返日，準備隔天的期中考。

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中華文化總會秘書長李厚慶昨（11）日在臉書分享，學生們離開24小時後，帶隊老師在工作群組傳來訊息，「OO先生，在台灣的這六天期間，從之前討論的階段開始，您就接受了我們各種任性要求，實在非常感謝。」

老師說，學生們真的都愛上了台灣，「今天大家一邊從卡車卸貨、一邊認真地聊到想來台灣上大學、想在台灣教書等等。竹內部長（吹奏樂部）還說，希望成為像您一樣工作能力強的女性。」

老師開心表示，能夠受邀參加國慶日表演，讓孩子們對台灣、甚至與外國之間關係的認知和興趣都有了很大的改變。「我很期待大家能以這次經驗為基礎，將來為台灣、為世界有所貢獻。」

此外，老師還說「也請您轉告文化總會和國慶籌備會的各位，很多學生在回程飛機上都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作。這是最美好的六天！台灣！讚！非常感謝！ ！」

感謝信引來上千名網友轉發分享，許多人看完紛紛感動留言表示： 「嗚嗚嗚怎麼眼眶濕濕的」、「好成功的外交，真的很棒！」、「最好的國民外交」、「真的很感動的一個紀錄，紀錄台日友好的最佳時刻。」