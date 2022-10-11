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歐盟代表：美國升息推升全球「經濟衰退」的風險

▲▼聯準會將政策利率大幅調高0.75個百分點，創1994年以來單次最大升息幅度。（圖／路透）

▲歐盟認為美國升息將會推升全球經濟衰退的風險。（圖／路透）

文／中央社

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天警告，全球正值糧食危機與俄烏戰爭時期，美國升息將進一步推升物價，為世界帶來「一場完美的風暴」。

法新社報導，波瑞爾今天在年度聚會中向駐歐盟大使們發表預測，他表示：「每個人都忙著調升利率，這將為我們帶來世界經濟衰退。」

他解釋，美元飆升正在使其他國家的生活必需品變得難以負擔，除非各國央行願意跟進美國聯邦準備理事會的腳步。

他表示：「除此之外別無他法，否則資金將流向（其他地方）。」

歐元區正在努力解決必須靠升息來抑制飆升通膨的難題，同時警惕在能源供應緊縮的情況下，可能對成長放緩造成多大的打擊。

儘管全球經濟並不在波瑞爾的職權範圍內，但他在談到全球性糧食危機時提到了利率的問題，並指出糧食危機尤其使得非洲及中東部分地區變得脆弱。

他表示：「我擔心這才剛開始，糧食危機會讓世界許多地方的情況變得更糟。」

他強調，世界本身已變得更為爭強好勝，美國和中國之間日益加劇的對抗，就是明顯的例子。

「所有東西都被武器化，所有東西都是武器：能源、投資、資訊、移民流動、數據。這是一場關乎爭奪某些戰略領域的全球鬥爭，其中包括網絡、海洋、外太空等。」

他說美國是一個寶貴的盟友，但他也提出疑問「2年內會發生什麼事？…如果不是拜登（現任美國總統）連任，而是川普（前美國總統）或其他類似他的人入主白宮？」

他指出，全球當下受到的衝擊，來自於中國和俄羅斯領銜威權主義逆流與民主國家之間的緊張關係。

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