美國承諾送先進防空系統！4套「海馬斯」先抵烏　德國武器也到了

▲烏克蘭收到海馬斯系統後，9月在烏東迫使俄軍撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從克里米亞跨海大橋爆炸起火後，烏克蘭連日來便慘遭俄軍使用80多沒飛彈連番轟炸，包括首都基輔在內的多座城市都慘遭俄軍攻擊洩憤。對此，美國白宮承諾將儘速交運烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS）。同時，烏克蘭也收到德國承諾提供的IRIS-T型防空系統第一套，以及4套美製「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）於當地時間11日在視訊簡報會議時透露，目前美國正為支援烏克蘭2套NASAMS而努力，預計將於近期內儘速送抵烏克蘭，「因為是進行中的事項，難以透露具體日期。不過，我們會盡所能儘速將NASAMS送至烏克蘭。」

NASAMS為美國雷神（Raytheon）與挪威康斯堡航太防衛公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發，其射程可達160公里以上，可以攔截巡弋飛彈、敵機，美國從2005年起開始使用NASAMS協助防衛首都與白宮。

先前美國國防部曾於9月承諾，至今年底前將援助烏克蘭2套NASAMS，中長期則能援助至6套，不過自從烏克蘭多座城市慘遭俄軍使用飛彈砲轟後，讓美國提早實現承諾。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）於12日在推特上發文感謝美國總統拜登、美國國防部長奧斯汀，他證實烏克蘭又從美國收到4套海馬斯，期收到的總數達到20套。據悉，先前烏克蘭收到美方援助的16套海馬斯系統後，先後摧毀了俄軍基地、基礎設施與彈藥庫等，同時阻止俄軍進攻，9月更透過此系統從烏東奪回失土。

列茲尼科夫預告，未來還會有更多軍援消息。

根據《德國之聲》（DW），德國國防部於當地時間10日證實，原先德國於6月承諾支援烏克蘭的4套IRIS-T型防空系統，其中第一批將在「未來幾天」以內抵達烏克蘭，該套防禦系統可以保護整座城市免受俄軍空襲。