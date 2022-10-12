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拜登：普丁是理性演員　卻嚴重誤判侵烏後果

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登認為普丁在侵烏一事上，嚴重誤判情勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登接受專訪時談到俄烏戰爭現況，他認為普丁是一名「理性的演員」，卻對侵略烏克蘭和壓榨其人民的事情上嚴重誤判。

拜登11日在CNN的專訪中說，「我認為他是一個理性的演員，但嚴重誤判情勢」，俄羅斯對烏克蘭平民目標展開轟炸，將會是這場戰事的另一個轉捩點。

普丁發動對烏侵略戰爭至今近8個月，昔日被視為「天下第二」的俄軍在面對擁有西方強力奧援的烏克蘭時，戰役失敗和潰逃情況層出不窮，卻仍在戰術甚至某些戰略上接連做出令外界不解的行為，關於普丁是否仍保有理智一事，已成為討論的熱點。

拜登將其中重點擺在今年2月普丁發動侵略前的演講，他雖說普丁是名理性的演員，但在演講中談及「他是俄羅斯需要的領導人」的整套概念，「我是說，這真的是，我覺得是不理性的。」

拜登進一步指出，普丁誤以為烏克蘭會臣服，但烏克蘭的頑強抵抗證明了一切，「我認為他在演講中的目標是不理性的，他以為在俄羅斯起源的基輔，他會受到熱烈歡迎，我想他就是完全算計失策了。」

普丁起初打著清剿烏克蘭境內新納粹勢力，以及守衛俄羅斯疆土和安全的名號，對烏克蘭展開「特別軍事行動」，但除了受到特定國家的公開支持和發聲外，國際主流聲音均認定普丁此舉是侵略國家行動，從烏克蘭反抗就能看出，烏克蘭大多數人民並不歡迎普丁。

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