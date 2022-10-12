馬斯克否認熱線普丁！　再被爆知道俄「核武紅線」在哪





▲馬斯克被指與普丁就烏克蘭問題通過話，但本人極力否認。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前被控私下與俄羅斯總統普丁通話，討論烏克蘭事宜。馬斯克否認後，又被指他曾告訴過別人克里姆林宮的底線在哪裡。

美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）日前寄給集團訂戶的電郵中，指出馬斯克告訴他，普丁準備談判的條件，就是俄羅斯永久掌握克里米亞、烏克蘭接受永久中立形式、承認俄國併吞的4州。

內容曝光後立刻在推特瘋傳，名人與網友都標註馬斯克問「這是真的嗎」？馬斯克回答，「不，這不是真的。我和普丁只通過一次話，而且是18個月前。談的主題是太空。」至於被問到是否會和普丁再一次通話討論可能的和平協議，他則表示目前雙方要求的條件完全不重疊，想要和談還差得遠，因此這麼做沒有意義。

幾個小時後，布雷默發布推特進一步表示，「馬斯克告訴我他已經跟普丁和克里姆林宮針對烏克蘭問題談過。他還告訴我克里姆林宮的紅線在哪。」布雷默強調，他撰寫關於地緣政治的新聞通訊已經24年了，全靠無懼和公正寫下誠實的文字，這次也不例外。

馬斯克則直接回嗆，「任何人都不該相信布雷默」。

事件仍在繼續延燒，目前布雷默沒有更新的發文。此前布雷默爆料馬斯克私下告訴他的內幕，普丁告訴馬斯克，目標「無論如何都會達成」，若烏克蘭進攻克里米亞，俄國可能會動用核武。布雷默在電郵中稱，馬斯克告訴他，「必須竭盡所能避免那樣的結果」。