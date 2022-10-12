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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒連三日談動態清零　學者點出三關鍵「躺平不可取」

▲▼ 人民日報,動態清零。（圖／翻攝自人民日報）

▲大陸官媒《人民日報》連三日刊登堅持動態清零的相關評論文章。（圖／翻攝自人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期新冠變種病毒疫情再起，從北到南皆傳出大小城市「靜默管理」及全民核酸檢測的政策，引起部分民眾反彈。而大陸官媒《人民日報》連三日撰文，強調動態清零的重要性，認為「躺平不可取，躺贏不可能」，面對社會上輿論爭執不休，筆名為「左熒林」的學者提出三個觀點，點出大陸採取動態清零的必要性。

▲新疆方艙,北京防疫,動態清零。（圖／CFP）

▲大陸堅持動態清零政策，拒絕向疫情「躺平」。（圖／CFP）

左熒林認為，大陸人口居住密集程度遠大於一般人口大國，胡煥庸線以東36%的陸地面承載著94%的人口，就算郷土村落也都是聚居生活，便於變種病毒傳播，「中共建政後，長期以剪刀差政策推進工業化，導致城鄉開發嚴重失衡。改開和扶後此狀況雖有所緩解，但廣袤農村的醫療條件和健保體系，必不堪新冠橫掃，當局是評估和權衡過的。」

數據顯示，大陸新冠患者致死率為0.38%，這是在嚴控致病率的基礎下才能達成。左熒林表示，一旦躺平，疫情蔓延，醫療咨源透支，追上全球Omicron0.75%的致死率很正常，「再保守預估的致病率和致死率，乘以14億的結果，都是一個全能政府所不能承受的。」

至於大陸不能躺平的第二個觀點，左熒林認為，新冠疫情延燒快三年，舉目全球，新冠二階疫苗和特效藥的研發出產遠未成熟，對BA5和後續變異毒株的預防和治癒能力的攻關，將成為大國競爭甚至意識形態化戰場的重要標竿。

左熒林提到，大陸將按自己的步調推進此二項研發，不會購買國外產品，「視新冠疫苗和特效自主性為民族自信和政權合法性的一部分，符合中共的一貫立場。如二者有一得證有效且可量產推廣，所有封控措施自當卸下。當局希望能功成於先西方，但有消息透露，尚需一年至一年半。」

▲新疆方艙,北京防疫,動態清零。（圖／CFP）

▲北京部分公共場所要求出具72小時內核酸陰性證明。（圖／CFP）

長新冠和幼兒孩童確診帶來的影響，成為左熒林分析大陸堅持動態清零的第三個要素。由於長新冠和幼兒確診後帶來後遺症及影響仍在研究中，大陸作為人口大國、製造強國，現階段採取共存模式，代表或出現以億為計的確診者，將來也可能產生上千萬的後遣症患者。

左熒林強調，這個挑戰力有多大，尚不可測，「作為誓言永續執政的中共，今天不能眼看醫療系统崩潰，也不能讓明天存在這種可能性。」

左熒林認為，繼8月初三亞疫情大爆發，西藏、貴州也先後入甕，新冠橫掃大陸各省市自治區幾無飛地，有些省份已經被掃過二三遍。但嚴防嚴控下，低感染率無法達成群體免疫，高齡老人和兒童也没有像開發國家那樣處於危險境地，「傳統道義上，家有一老如有一寶，任何家庭更不能容忍出現失子失獨的情形。大陸輿論場呈兩端爭鋒，但鍾南山、張文宏等謂為有良心良知者已靜聲靜氣多時。動態清零政策對經濟面的影響度，老百姓特别是城市年輕人的忍耐度。將繼續考驗大陸政府。」

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