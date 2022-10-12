公衛學者：確診過「仍要打次世代疫苗」　可預防長新冠、混合保護力

▲第一世代的疫苗保護力已隨時間失效。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心日前開放18歲以上全民施打次世代疫苗，公衛學者表示，此舉不僅可阻止10～12月的大群聚感染，也可預防住院率升高；且無論是確診過或未確診，施打次世代疫苗都有各自好處。

確診過的人雖有一定保護力，不過台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今在直播中指出，以台灣而言，「感染過的人仍建議次世代疫苗」，因施打疫苗有助於混合免疫保護力，強化免疫防火牆，更可預防長新冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙表示，從疫情曲線可看出，第一代疫苗追加劑預防住院效益會「隨時間下降」；若想讓效益繼續維持、不失效，新世代疫苗絕對是一大關鍵。

國內已開放18歲以上人口接種莫德納次世代疫苗，陳秀熙表示，此政策有3大好處。首先，疫苗免疫力可與自然感染形成雙層防護，強化全民免疫防火牆，阻止10～12月份BA.5小波流行可能造成的社區或職場群聚感染，「因為次世代疫苗抗體至少可保護約2個月。」

再來，最新研究顯示，第一世代疫苗第3劑若施打超過4～6個月，所有年齡層預防住院的效益就降低一半。台灣大部分人的第3劑皆已超過6個月，為減低住院率，應施打新世代疫苗。

許多科學研究更證實，自然感染加上次世代疫苗，有助於預防長新冠。綜合以上，陳秀熙認為，不僅確診過的人需施打次世代疫苗，未感染的人更要打。因第一世代疫苗保護力已隨時間失效，施打次世代疫苗才能提高效益、降低中重症及死亡。

►春風抽取衛生紙110抽x72包 超低價下殺只要1060元！

►防疫看這！無線充電式「酒精噴霧槍」 餐廳、辦公室消毒超實用

►蘭蔻超熱銷小黑瓶「100ml只要2799元」 數量有限買起來！